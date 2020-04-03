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Юбку выше или ниже? На Алтае выбирают памятник первому учителю

, ИА "Амител"
Скульптуру установят в парке культуры и отдыха

В Горно-Алтайске возведут памятник первому учителю, сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Алтай.

Бронзовую скульптуру установят рядом с кинотеатром "Голубой Алтай" в парке культуры и отдыха.

Скульптор Арчын Баданов подготовил два макета, по одному из которых и отольют памятник. Какой из них победит, выберут местные жители.

Голосование проводят на сайте республиканского минобрнауки. Оно продлится до 5 апреля.

Примечательно, что одежда у двух вариантов практически одинаковая. Только в одном случае юбка выше колена, а во втором ниже.

По данным на 3 апреля, почти с двукратным превосходством лидирует первый макет. За него проголосовали 48%. Второй больше понравился 26%. Еще 26% считают, что ни один из вариантов не подходит.

Проголосовать можно по ссылке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.04.2020 00:06
krash

Не завидую литейщикам. Указка -тонкий элемент, красиво нарисовано конечно - но отличть..... примите соболезнования )))

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