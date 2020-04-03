Юбку выше или ниже? На Алтае выбирают памятник первому учителю

В Горно-Алтайске возведут памятник первому учителю, сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Алтай.
Бронзовую скульптуру установят рядом с кинотеатром "Голубой Алтай" в парке культуры и отдыха.
Скульптор Арчын Баданов подготовил два макета, по одному из которых и отольют памятник. Какой из них победит, выберут местные жители.
Голосование проводят на сайте республиканского минобрнауки. Оно продлится до 5 апреля.
Примечательно, что одежда у двух вариантов практически одинаковая. Только в одном случае юбка выше колена, а во втором ниже.
По данным на 3 апреля, почти с двукратным превосходством лидирует первый макет. За него проголосовали 48%. Второй больше понравился 26%. Еще 26% считают, что ни один из вариантов не подходит.
Проголосовать можно по ссылке.
Комментарии
Не завидую литейщикам. Указка -тонкий элемент, красиво нарисовано конечно - но отличть..... примите соболезнования )))