Домашнее искусство. Фотограф из Литвы снимает людей на карантине с помощью дрона

"Изолированные" – так, наверное, можно назвать фотопроект литовца Адаса Василяускаса. На время карантина он остался без работы, но не стал унывать.
"Я взял свой беспилотник, чтобы снимать людей в их домах через окна, а также на террасах. Это на 100% нулевой контакт с людьми, который позволяет увидеть, как люди сходят с ума во время карантина", – рассказал парень в соцсети, где и опубликовал свои снимки.
Сначала Адас фотографировал только семьи своих друзей, снимки которых быстро набрали популярность в соцсетях. Тогда незнакомые люди тоже захотели принять участие в проекте. Автор отмечает, что эти забавные фотографии показывают всем, что сидеть на карантине дома тоже можно весело. И, конечно же, напоминают, что в это время необходимо соблюдать социальное дистанцирование.
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