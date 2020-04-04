Ученые рассказали, как продлить жизнь и избежать рака

Международная группа ученых рассказала, что ограничение рациона позволяет увеличить срок жизни. Об этом сообщает hotgeo.ru.
Специалисты провели эксперимент, в котором разделяли крыс в возрасте от 18 до 27 месяцев на две группы. Одну кормили как обычно, а другой ограничивали количество калорий на 30%. До и после эксперимента ученые выделили и проанализировали у крыс почти 170 тысяч клеток и пришли к выводу, что животные, которым ограничивали калории, оказались здоровее.
Их не коснулись почти 60% возрастных изменений, которые были у грызунов с полным рационом, в том числе у них реже встречались раковые клетки. По словам ученых, о полноценной пользе способа говорить рано, но известно, что ожирение, возникающее при переедании, также повышает риск ранней смертности.
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