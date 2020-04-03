Фонд имени Михаила Евдокимова выселили из дома в центре Москвы

Фонд имени Михаила Евдокимова лишился помещения. Причиной выселения стали долги, пишет Mash.
Организация появилась в 2006 году и занимала здание на Новокузнецкой улице. В задачи фонда входило проведение концертов и сохранение памяти о Евдокимове.
С 2011 по 2018 год долги за аренду на льготных условиях составили 3,5 млн рублей. К неплательщикам пришел Департамент городского имущества и не увидел никаких признаков фонда. Помещение было отдано магазину игрушек, а в одной из небольших комнат проживали люди.
Мэрия направила иск в арбитражный суд и требования были удовлетворены. Теперь фонду придется закрывать долги.
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