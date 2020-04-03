Пьяный и в розыске. Барнаулец на иномарке протаранил детскую комнату

Фото: vk.com/incident22
Водитель автомобиля Toyota Chaser в Барнауле за один раз протаранил сразу три препятствия: опору телефонной линии, жилой дом и дерево, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В аварии пострадали три человека: два пассажира и сам 18-летний водитель, получивший права лишь месяц назад. Им потребовалась медицинская помощь.
Оперативно прибывшие на место происшествия правоохранители почувствовали запах спиртного, исходящий от автолюбителя. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался. За это барнаульцу грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав.
Кроме того, у водителя не было полиса ОСАГО. А при проверке его личности выяснилось, что молодого человека разыскивают сотрудники уголовного розыска барнаульской полиции.
Сообщается, что иномарка протаранила детскую комнату. Об этом хозяин дома написал в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, от произошедшего дети физически не пострадали, но сильно напугались. Их мать даже взяла больничный, чтобы находиться рядом с ними.
Комментарии