Пути назад нет? СМИ узнали о полной остановке авиарейсов в Россию

Россия прекратит организацию авиарейсов по возвращению россиян на родину из других стран с полночи 4 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в крупной авиакомпании.
Он утверждает, что соответствующее указание разослано Росавиацией. Его слова подтвердил и другой источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее писал amic.ru, правительство России поручило полностью прекратить авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса.
Речь шла как о регулярных, так и чартерных рейсах. Исключение составляли только рейсы, которыми возвращались на родину после зарубежного отдыха или командировок граждане государства. Если сведения источников верны, то теперь международное авиасообщение России полностью прекратится.
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