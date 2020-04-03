Где можно покупать продукты при режиме самоизоляции

Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям разъяснить россиянам, что при режиме самоизоляции за продуктами можно отправляться не только в ближайший к дому магазин, но и в расположенные на удалении торговые центры и супермаркеты.
Как сообщает РИА Новости, не воспрещено также посещение рынков и ярмарок. Регионам рекомендовали не закрывать их, при условии, что покупатели и продавцы будут соблюдать социальную дистанцию.
"Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах", — отметили в ведомстве.
В министерстве уверены, что чем больше мест человек сможет посещать, тем меньше будет концентрация людей в "магазинах у дома".
Как ранее писал amic.ru, мэрия Барнаула отменила социальные продовольственные ярмарки, которые планировали провести в краевой столице 28 марта и 4 апреля.
Запрет на проведение мероприятия будет действовать и на последующие ярмарки, пока не объявят об их возобновлении.
Комментарии