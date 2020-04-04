4 апреля в Алтайском крае будет прохладно

В субботу, 4 апреля, в Алтайском крае установится прохладная погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Осадков не ожидается. При этом ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а при порывах – до 13 м/с. На дорогах местами прогнозируют гололедицу.
В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +6°C до +11°C (по югу – до +16°С), в темное – от -2°C до -7°C (в северо-западных районах – до +3°C).
В Барнауле днем – от +7°C до +9°C, ночью – от -2°C до -4°C. Осадков не ожидается. Гололед. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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