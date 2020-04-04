Академик рассказал, когда уйдет коронавирус

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Об этом ученый рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам вирусолога, коронавирус пришел в человеческую популяцию "на много-много лет, может, даже навсегда". Ученый также заявил, что этой инфекцией переболеет порядка 70% населения Земли.
Зверев отметил, что если бы тестирование россиян на наличие коронавиуса приобрело массовый характер, то число выявленных зараженных оказалось бы выше, при этом показатель смертности от болезни стал бы ниже.
"Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом", – добавил вирусолог.
Кроме того, Зверев сравнил показатели смертности от COVID-19 и гриппа в США. По его словам, даже притом, что в этом году эпидемия гриппа в Штатах "слабенькая", от этой болезни умерло больше американцев, чем от коронавируса.
По последним данным, в России зафиксировали 4149 случаев заражения COVID-19, 34 пациента умерли.
Комментарии
В России еще есть ученые? Ученые уехали, остались прислужники.
Почём нынче стать "академиком"?
То есть, пора валить из нашей страны для вируса не наступит...