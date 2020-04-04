Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей

Житель Барнаула разместил на сайте "Авито" объявление о продаже крупной черепахи, длина которой достигает 40 сантиметров. Хозяин оценил возраст животного в 20 лет, а стоимость — в 44 тысячи рублей.
Автор объявления больше не оставил никаких подробностей о рептилии, в том числе и не указал вид питомца. Вероятно, эта шпороносная наземная черепаха, которая является третьим по величине видом после слоновой и гигантской черепах.
Ареал шпороносной черепахи охватывает центральную Африку от Сенегала до Эфиопии. Населяет в основном пустыни и саванны. Продолжительность жизни может превышать 70 лет.
Численность шпороносных черепах в природе снижается из-за разрушения людьми мест обитания и интенсивной добычи этого вида.
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