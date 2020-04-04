Суббота, 4 Апрель, 11:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
5°

4149 +0
Обь
127см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей

, ИА "Амител"
Возраст рептилии — 20 лет
Фото: Авито

Фото: Авито

Житель Барнаула разместил на сайте "Авито" объявление о продаже крупной черепахи, длина которой достигает 40 сантиметров. Хозяин оценил возраст животного в 20 лет, а стоимость — в 44 тысячи рублей. 

Автор объявления больше не оставил никаких подробностей о рептилии, в том числе и не указал вид питомца. Вероятно, эта шпороносная наземная черепаха, которая является третьим по величине видом после слоновой и гигантской черепах.

Ареал шпороносной черепахи охватывает центральную Африку от Сенегала до Эфиопии. Населяет в основном пустыни и саванны. Продолжительность жизни может превышать 70 лет.

Численность шпороносных черепах в природе снижается из-за разрушения людьми мест обитания и интенсивной добычи этого вида. 

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
10:54
В российской армии нет зараженных COVID-19 0
10:26
Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей 0
09:55
Академик рассказал, когда уйдет коронавирус 3
09:11
Правду скрывать неразумно. Экс-глава лаборатории "Вектор" об опасности COVID-19 36
08:45
Бывают миры и получше. Во что поиграть на карантине, чтобы забыть про коронавирус? 2
08:23
Как справиться со стрессом и защитить себя от вируса в магазинах: рекомендации МЧС 7
08:04
Биолог рассказал, как победить коронавирус 10
07:44
Школьник из Алтайского края украл деньги с банковских карт своих преподавателей 0
07:25
Нежнее нежного. Рецепт сливочного супа с куриной грудкой от Sofi 0
07:03
"Готовы выйти на пикет". Как алтайский бизнес погибает в условиях самоизоляции 39
06:35
Ни души. Как выглядит Нагорный в условиях самоизоляции 6
06:21
Ученые рассказали, как продлить жизнь и избежать рака 2
06:01
4 апреля в Алтайском крае будет прохладно 0
23:50
Юбку выше или ниже? На Алтае выбирают памятник первому учителю 8
23:08
Где можно покупать продукты при режиме самоизоляции 3
22:30
Снег растаял. В Горном Алтае стартовал пожароопасный сезон 0
22:02
Пути назад нет? СМИ узнали о полной остановке авиарейсов в Россию 4
21:46
Путин одобрил отмену выходного месяца в регионах, где нет COVID-19 10
21:20
Безопасно и недорого. Где купить все необходимое к режиму самоизоляции 3
21:09
Пьяный и в розыске. Барнаулец на иномарке протаранил детскую комнату 4
20:34
Фонд имени Михаила Евдокимова выселили из дома в центре Москвы 1
20:18
В Алтайском крае продают маральник за 100 млн рублей 2
19:46
Барнаулец заплатил мошеннику 150 тысяч рублей за регистрацию автомобиля из Японии 2
19:16
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День пятый 13
18:47
В Алтайском крае рассказали о медпомощи в период пандемии коронавируса. Видео 4
18:11
Кремль рассказал, при каких условиях количество нерабочих дней может сократиться 14
17:58
Волонтерский штаб, оказывающий помощь жителям Алтая, стал работать в две смены 17
17:48
Алтайские власти объяснили порядок возвращения детей в детсады после каникул 0
17:31
В Барнауле утвердили график обработки общественных мест и остановок 24
17:20
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и Югре 1
17:14
Российским школьникам, возможно, придется учиться летом 8
17:05
РЖД из-за коронавируса отменили сразу несколько поездов из Алтайского края 1
16:57
Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью 28
16:45
Губернатор дал алтайским предпринимателям отсрочки по платежам за аренду 22
16:38
Пусто и тихо. Как пандемия опустошает барнаульские храмы. Фото 3
16:29
Пожилой актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса 0
16:19
Главу сельсовета в Алтайском крае осудили на три года за махинации с землей 2
16:07
Малышева назвала продукты для иммунитета к коронавирусу 11
15:55
Пострадавший от взрыва ребенок скончался в Магнитогорске 0
15:44
За сутки в России выявили 601 новый случай заболевания COVID-19 22
15:34
Как на Алтае получить рецепт на лекарство и сделать перевязку во время карантина 5
15:28
Житель Уфы заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции 12
15:09
Пища для ума. Забираем любимые книги в ближайшем продуктовом 2
15:00
Жители Алтая перестали летать на самолетах. Отменены десятки рейсов в Москву 2
14:52
Два алтайских предприятия вошли в новый список системообразующих организаций России 2
14:46
Пять лет в бою. История солдата, прошедшего Вторую Мировую до конца 1
14:33
"Дай Бог, все наладится". Алтайские храмы продолжают работать и готовятся к Пасхе 21
14:23
Ирина Долгова рассказала, сколько все-таки аппаратов ИВЛ в Алтайском крае 2
14:12
Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц 153
14:03
Двое медработников отказались работать с зараженными коронавирусом в Алтайском крае 34

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.