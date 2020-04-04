В российской армии нет зараженных COVID-19

Среди военнослужащих в российской армии не выявили случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на текущий момент анализы на COVID-19 сдали 4794 военных, все рузультаты тестов отрицательные.
Отмечается, что в 32 военных госпиталях развернуты специальные отделения общей вместимостью в 4800 коек, подготовлено к работе 2782 аппарата ИВЛ.
В Минобороны работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов для выявления возбудителя COVID-19.
Также министерство сообщило, что в воинских частях и подразделениях установлено 5554 стационарных пункта контроля температуры и сформировано 1647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.
Комментарии
Народ и армия НЕ идины
Все правильно, им некогда болеть они все под Москвой
Единственное что тут можно сказать, в российской армии нет нормального медицинского обслуживания, по этому относится к подобным заявлениям минобра нужно соответствующе.
Дедовщины также нет, но затем вдруг части расформировывают...
Тех двести,которые заразились на американском авианосце-за борт.Предварительно обмотав туго тем же американским скотчем.Чтоб Мировой Океан не заражали.
4.04.2020 11:51
АБОРИГЕН
Наверное трудно говорить об армии, если ты в ней никогда не был?
4.04.2020 12:15
- гость -
Путин, Медведев, Шойгу - им же не трудно, почему вдруг трудно аборигену?!
4.04.2020 12:19
- гость -
Пальцем покрути у себя у виска перед зеркалом.