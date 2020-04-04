Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом. Об этом 23-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Анфиса Охлобыстина подчеркнула, что из симптомов COVID-19 у нее были насморк и потеря обоняния, температура составляла 36,8°С.
Дочь звезды "Интернов" призвала не нарушать карантин и оставаться дома, поскольку сейчас каждый несет ответственность за здоровье окружающих.
Анфиса — первенец Ивана Охлобыстина. Девушка окончила факультет маркетинга в МГУ. Всего у 53-летнего Охлобыстина шестеро детей — четыре дочери и два сына.
По последним данным, в России зарегистрировано 4149 заражений коронавирусом и 34 смертельных исхода.
Комментарии
" Интерны" с Иваном Охлобыстиным в больницах постоянно прокручивают(наравне с Машенькой и Медведем для детей).А настоящим интернам уже в ближайшие недели серьёзная,неюморная работа предстоит.
Не стыдно звездам пиариться. Достали. Жас все звезды заражаются, один перед одним. а реально здоровы. Пиарщики. фу. противно
Так и есть,краш.Я вот только политика и блогера навального слушаю.Его не противно слушать потому что он всё в точку.