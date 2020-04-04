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Плотность нарядов полиции в Алтайском крае увеличили в полтора раза

, ИА "Амител"
Стражи порядка проводят разъяснительную работу по поводу соблюдения режима самоизоляции
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в контрольных мероприятиях по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории края задействованы все подразделения органов МВД, плотность нарядов ГИБДД и ППС в регионе увеличена в полтора раза.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу. В частности, если патрульные останавливают на улице граждан или автомобили, выяснятся цель выхода или выезда из дома. Также стражи порядка проверяют, не находится ли тот или иной гражданин на самоизоляции по соответствующему предписанию. В случае нарушения, граждан привлекают к административной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что принимаемые меры позволили снизить количество граждан на улицах городов и районов края. 

По последним данным, в России зарегистрировали 4149 случаев заражения COVID-19 и 34 летальных исхода. В Алтайском крае у четырех человек диагностирован коронавирус.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 12:01
вопрос- ответ

у нас объявили карантин?
денег ,,поехал искать"-уважительный повод?
или штраф,арест или расстрел на месте?

4.04.2020 12:09
- гость -

Щас "боевые" получат
А некоторые медали

4.04.2020 12:11
Лёха

Спрашивать справки о здоровье спрашивать результат тестов ближе чем на полтора метра не приближаться в контакт не вступать особенно через бумагу, относитесь бережно к своему здровью

4.04.2020 12:16
krash

"Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края" - минуточку.....я кажется что то пропустил.... объявили КАРАНТИН??? Сссылочку на указ ?

4.04.2020 12:17
22

Лишнее это всё. Надо как в Индии палками объяснять.

4.04.2020 12:17
- гость -

Полицейщина процветает, а когда вождь в край маски направит?!

4.04.2020 12:21
- гость -

Во всех крупных городах с населением более 1 млн человек индекс самоизоляции-5,0.
У нас на данный момент-4,4.

4.04.2020 12:25
- гость -


4.04.2020 12:17
22
она у тебя в сидалище окажется. можешь из своей кануры не высовываться хоть всю жизнь, чем вас ватных одобрямсов будет меньше тем лучше

4.04.2020 12:26
Лёха

гость 12:21

Со вчерашнего дня я не доверяю индексу Яндекса.
По ощущениям народу на улицах столько же или чуть меньше, чем вчера, как в самый обычный летний выходной день.

4.04.2020 12:27
- гость -

4.04.2020 12:17
- гость -
Твои маски дед-брошенка в Италию, Сербиб, и янкам послал, бесплатно

4.04.2020 12:28
- гость -

Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все? Объявили? Можно звонить в банк и говорить, что ипотеку в этот месяц не буду платить, спрашивайте с Вовы?

4.04.2020 12:28
Гость

Вчера имел беседу с двумя полицейскими. Поинтересовался,почему не в масках? "Закончились". Может соврали?

4.04.2020 12:29
- гость -

А врачей больше не стало...

4.04.2020 12:29
- гость -

А врачей больше не стало...

4.04.2020 12:35
О'Пушкин

,,масок нет- но шоу обещали".
зовите,когда начнется..

4.04.2020 12:37
- гость -

Масок нет, но вы не болейте...

4.04.2020 12:43
- гость -

4.04.2020 12:37
- гость -

Езжай на пр. Космонавтов и покупай, если сильно надо.

4.04.2020 12:44
гость

У Батьки, предприятия работают, а кто заболел, тот в больнице и нефть из России по четыре доллара гонит на свои НПЗ, хотя месяц назад Путин ему выкручивал руки за баснословные цены и премии нефтяникам. Как говорится , Бог все видит и шельму метит в его коварных замыслах.

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