Плотность нарядов полиции в Алтайском крае увеличили в полтора раза

Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в контрольных мероприятиях по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории края задействованы все подразделения органов МВД, плотность нарядов ГИБДД и ППС в регионе увеличена в полтора раза.
Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу. В частности, если патрульные останавливают на улице граждан или автомобили, выяснятся цель выхода или выезда из дома. Также стражи порядка проверяют, не находится ли тот или иной гражданин на самоизоляции по соответствующему предписанию. В случае нарушения, граждан привлекают к административной ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что принимаемые меры позволили снизить количество граждан на улицах городов и районов края.
По последним данным, в России зарегистрировали 4149 случаев заражения COVID-19 и 34 летальных исхода. В Алтайском крае у четырех человек диагностирован коронавирус.
Комментарии
у нас объявили карантин?
денег ,,поехал искать"-уважительный повод?
или штраф,арест или расстрел на месте?
Щас "боевые" получат
А некоторые медали
Спрашивать справки о здоровье спрашивать результат тестов ближе чем на полтора метра не приближаться в контакт не вступать особенно через бумагу, относитесь бережно к своему здровью
"Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края" - минуточку.....я кажется что то пропустил.... объявили КАРАНТИН??? Сссылочку на указ ?
Лишнее это всё. Надо как в Индии палками объяснять.
Полицейщина процветает, а когда вождь в край маски направит?!
Во всех крупных городах с населением более 1 млн человек индекс самоизоляции-5,0.
У нас на данный момент-4,4.
4.04.2020 12:17
22
она у тебя в сидалище окажется. можешь из своей кануры не высовываться хоть всю жизнь, чем вас ватных одобрямсов будет меньше тем лучше
гость 12:21
Со вчерашнего дня я не доверяю индексу Яндекса.
По ощущениям народу на улицах столько же или чуть меньше, чем вчера, как в самый обычный летний выходной день.
4.04.2020 12:17
- гость -
Твои маски дед-брошенка в Италию, Сербиб, и янкам послал, бесплатно
Сотрудники полиции началали активно контролировать соблюдение карантинного режима на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Все? Объявили? Можно звонить в банк и говорить, что ипотеку в этот месяц не буду платить, спрашивайте с Вовы?
Вчера имел беседу с двумя полицейскими. Поинтересовался,почему не в масках? "Закончились". Может соврали?
А врачей больше не стало...
А врачей больше не стало...
,,масок нет- но шоу обещали".
зовите,когда начнется..
Масок нет, но вы не болейте...
4.04.2020 12:37
- гость -
Езжай на пр. Космонавтов и покупай, если сильно надо.
У Батьки, предприятия работают, а кто заболел, тот в больнице и нефть из России по четыре доллара гонит на свои НПЗ, хотя месяц назад Путин ему выкручивал руки за баснословные цены и премии нефтяникам. Как говорится , Бог все видит и шельму метит в его коварных замыслах.