В Минздраве заявили, что коронавирус развивается в стране по благоприятному сценарию

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории России развивается по достаточно благоприятному сценарию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
"Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных", — рассказал он.
Также министр добавил, что та кривая, которая может развиваться по-разному, сейчас идет по достаточно благоприятному сценарию. При этом Мурашко призвал россиян воспринимать введенные мера как "лечебные, профилактические", которые позволяют сохранить здоровье.
По последним данным, в России зафиксировали 4149 случаев заражения COVID-19 и 34 летальных исхода. В Алтайском крае у четырех человек диагностировали коронавирус.
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