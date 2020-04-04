Алтайский педагогический университет получит 10 миллионов рублей

Алтайский государственный педагогический университет вошел в число семи победителей смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По итогам состязания Министерство науки и высшего образования предоставило гранты. АлтГПУ получит 10 миллионов рублей на реализацию проекта "Победа с педуниверситетом", цель которого – вовлечь первокурсников в физкультурно-спортивную деятельность.
На средства гранта закупят инвентарь, а также спортивное и звуковое оборудование для проведения спортивных праздников и фестивалей. Также в рамках проекта отремонтируют спортивный клуб и создадут условия для занятий спортом студентов с ограниченными возможностями.
В АлтГПУ отметили, что проект посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а его реализация будет проходить в течение 2020 года.
Комментарии
Мускул свой,
Движение и тело
Тренируй
Для педагогического дела!