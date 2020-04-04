Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать правильное питание на самоизоляции

Роспотребнадзор призывает придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию в условиях самоизоляции.
"В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, многим людям настоятельно рекомендуется оставаться дома. В этот период, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией, укрепить здоровье поможет правильное питание", – сказано в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве еще раз напомнили о необходимости воздержаться от закупок продовольствием впрок и посоветовали приходить в магазин с заранее подготовленным списком покупок. В первую очередь рекомендуется покупать фрукты, овощи и молочные продукты с низким содержанием жиров.
Кроме того, согласно рекомендациям ВОЗ, можно воспользоваться услугами бесконтактной доставки продуктов и готовых блюд, что не противоречит режиму самоизоляции, так как это не подразумевает прямого общения с посторонними.
В организации посоветовали проводить совместные приемы пищи в кругу семьи, поскольку это позволит минимизировать нехватку общения, а также даст возможность привить детям кулинарные навыки и пример правильного питания. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что лучше готовить простые блюда: так дети не потеряют интерес и будут чаще проявлять инициативу при готовке.
Также в ВОЗ напомнили о необходимости уделить больше внимания клетчатке и употреблению жидкостей, а также порекомендовали следить за размером порций и сократить употребление жирной, соленой, сладкой пищи и спиртных напитков.
Комментарии
Все это действительно оч.хорошо, но есть один маленький нюансик - где деньги брать на все это здоровое питание?