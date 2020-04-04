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Барнаулец продает самодельный суперкар за 1,75 млн рублей

, ИА "Амител"
Пробег автомобиля составил 10 тысяч километров
Фото: 'Авто.ру'

Фото: "Авто.ру"

В Барнауле выставили на продажу самодельный McLaren F1 с пробегом 10 тысяч километров. Объявление опубликовано на сайте "Авто.ру", а машину оценили в 1,75 миллиона рублей.

Суперкар собран на базе автомобиля Toyota Mark II второго поколения, который укомплектован 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.

"Продам реплику легендарного McLAREN-F1 2017 г.в. Полностью ручная работа. Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД", – сказано в объявлении.

Также отмечается, что автомобиль имеет ПТС и номера и может ездить по дорогам общего пользования.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 15:27
CALIBR

Также отмечается, что автомобиль имеет ПТС и номера и может ездить по дорогам общего пользования.

Надо полагать , несколько преувеличено - у нас,в России, не каждая дорога общего пользования УАЗ- Патриоту по колёсам.

4.04.2020 15:45
- гость -

Респект и уважуха этому конструктору!!!

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