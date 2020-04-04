Барнаулец продает самодельный суперкар за 1,75 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу самодельный McLaren F1 с пробегом 10 тысяч километров. Объявление опубликовано на сайте "Авто.ру", а машину оценили в 1,75 миллиона рублей.
Суперкар собран на базе автомобиля Toyota Mark II второго поколения, который укомплектован 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.
"Продам реплику легендарного McLAREN-F1 2017 г.в. Полностью ручная работа. Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД", – сказано в объявлении.
Также отмечается, что автомобиль имеет ПТС и номера и может ездить по дорогам общего пользования.
Комментарии
Также отмечается, что автомобиль имеет ПТС и номера и может ездить по дорогам общего пользования.
Надо полагать , несколько преувеличено - у нас,в России, не каждая дорога общего пользования УАЗ- Патриоту по колёсам.
Респект и уважуха этому конструктору!!!