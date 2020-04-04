В Барнауле дорожает земля и падает стоимость коммерческих объектов

В марте в Барнауле значительно изменилась стоимость коммерческих объектов и земельных участков для частных домов, передает Алтайский портал недвижимости.
Так, в прошедшем месяце в Барнауле подорожала земля. Эксперты это связывают с программами государственной поддержки малоэтажного строительства и наступлением весеннего сезона. В среднем участки под частную застройку подорожали с 216 до 276 тысяч рублей за сотку. В связи с тем, что граждане будут массово получать сельскую ипотеку и направлять материнский капитал на строительство домов, ожидается и дальнейший рост цен.
Тем временем эксперты недвижимости отмечают, что в марте в Барнауле коммерческие объекты, напротив, обесценивались. Связано это как с падением рубля, так и с введением карантина и последующим за этим закрытием предприятий. Так, средняя стоимость одного квадратного метра в этом секторе упала с 32 до 31 тысячи рублей.
При этом стоимость жилой недвижимости остается относительно стабильной. В марте лишь незначительно подорожали готовые квартиры (до 51,4 тысячи рублей за квадратный метр) и комнаты (на одну тысячу рублей). Новостройки же, по данным Алтайского портала недвижимости, незначительно подешевели, а цены на дома и коттеджи остались на прежнем уровне. Одним же из самых невостребованных видов жилья в Барнауле оказались мнокомнтатные квартиры, на которые также зафиксировано значительное падение в цене.
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