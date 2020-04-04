Генпрокуратура накажет за травлю зараженных коронавирусом барнаульцев

Прокурорская проверка подтвердила факт травли зараженной COVID-19 супружеской пары из Барнаула, прибывшей из Доминиканской Республики, сообщают в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что в ходе расследования были изучены материалы одной из групп в соцсети "ВКонтакте", где была опубликована новость о втором зараженном коронавирусом барнаульце. В комментариях под записью некоторые пользователи крайне негативно высказывались в адрес инфицированной семейной пары и требовали расправы.
В ведомстве подчеркнули, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
В прокуратуре считают такие высказывания недопустимыми, поскольку они могут повлечь за собой массовые нарушения общественного порядка и безопасности.
По последним данным, в России выявили не менее 4149 случаев заражения коронавирусом и 34 летальных исходов. В Алтайском крае число инфицированных достигло семи.
Комментарии
Продавцу удочек и Ботанику ибн Алиса придётся бежать по дороге проторенной Мотузной. Пичалька.
Абсолютно верно. А то повылазило из всех щелей средневековье какое то - на костер и все тут) отвратительно это все.
я не юрист, но судят за преступление, а не за то, что может случиться
Турист из Доминиканы ничего не нарушала, на законных основаниях ездила отдыхать, к тому же по приезду, когда почувствовала недомогание сообщила медикам. А то что она где то ходила, так у нас утром в трамвай зайди, пол трамвая вонючего и грязного и всех всё устраивает
рашкинское правосудие - человек, прилетевший из-за границы, ходивший больным на работу и в места скопления людей и РЕАЛЬНО УГРОЖАВШИЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ СОТЕН ЛЮДЕЙ - ни в чем не виноват, его нужно понять и простить, а люди, которые возмущались данным действиям - экстремисты, угрожающие В ИНТЕРНЕТЕ жизням людей. Совсем с дуба рухнули?
4.04.2020 14:17
CALIBR
Тролль жидковатый! В VK я даже не зареген.
Тебе я спать наверное не даю или кушать мешаю?
4.04.2020 14:37
гость
я не юрист, но судят за преступление, а не за то, что может случиться
верно, третий заразившейся от мужа должен на них в суд подать
4.04.2020 14:46
- гость -
это новая реальность
Пожестче надо с нарушителями самоизоляции,наказывать, построже. Обиделись они. А нам то как быть?
4.04.2020 14:46
- гость -
рашкинское правосудие -
А если адреса и личности этих охотников на ведьм выложить? Понравилось бы? На себя ситуацию примерить ума не хватает?
Правильное решение.
Жалуется она видите ли! Пусть лучше эта
безответственная тварьнесчастная расскажет, почему она решила таки поехать загорать на таити, понимая, что может там подхватить вирус и привезти его домой. И как она в глаза будет землякам смотреть, если гробы пойдут.
4.04.2020 14:55
- гость -
выкладывайте и будет паритет. А так одни ходят и заражают других, а вторые возмущаются этим, сливают их адреса и фамилии и их садят за это в тюрьму - нифига не справедливость
Ребята, давайте жить дружно
4.04.2020 14:47
Botanik
+++++++++++++++++
О,первый пошёл .)))
Гриша, они по соц.сетям ходЮт и сюда заглядывают - есть достоверная инсайдерская информация,у них работа такая- чемоданчик тревожный собирай на всякий случай ,ведь случаи всякие бывают.
Трюселя то женские с начёсом не забыл сменить на мужские после вчерашнего выхода под Алисой , паяц ты наш балаганный ,в сугробе закалённый ?
В продуктовом был сегодня. Женщина покупательница несколько раз кашлянула.
Кто знает что с ней?
Организации где работает мало людей и мало посетителей позакрывали, а такие рассадники никто и не думает ограничивать.
Вчера вечером в Марии-РА был, народу человек 30 на магазин...
И как она в глаза будет землякам смотреть, если гробы пойдут.
Так вот же как раз за это уголовное наказение предусмотрено вроде! Знали и заражали других...
4.04.2020 15:05
CALIBR
Если я написал в ветке вслед за Алисой, значит я Алиса?
Да уж. Логика железная. Бггг.
Кстати экстремиского я ничего не пишу, в отличие от тебя иногда.
а такие рассадники никто и не думает ограничивать.
Это не рассадники, а продуктовые магазины. Что вы думаете без них делать?
Можете организовать, как в Китае. Очередь в магазин - расстояние между людьми минимум два метра. Входить только группами по 5-10 человек.
4.04.2020 15:15
- гость -
++++++++++++
Ты даже сейчас спалился - вылез из под Ботаника " гостем". А что под Алисой,так прошлые годы "плотного общения" позволяют тебя спинным мозгом чувствовать. Будь здоров и,главное - чихай,но не кашляй ,ибо - главный признак.