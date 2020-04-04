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Генпрокуратура накажет за травлю зараженных коронавирусом барнаульцев

, ИА "Амител"
Призывы расправиться с инфицированными пациентами приравняли к экстремизму
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Прокурорская проверка подтвердила факт травли зараженной COVID-19 супружеской пары из Барнаула, прибывшей из Доминиканской Республики, сообщают в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что в ходе расследования были изучены материалы одной из групп в соцсети "ВКонтакте", где была опубликована новость о втором зараженном коронавирусом барнаульце. В комментариях под записью некоторые пользователи крайне негативно высказывались в адрес инфицированной семейной пары и требовали расправы.

В ведомстве подчеркнули, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В прокуратуре считают такие высказывания недопустимыми, поскольку они могут повлечь за собой массовые нарушения общественного порядка и безопасности.

По последним данным, в России выявили не менее 4149 случаев заражения коронавирусом и 34 летальных исходов. В Алтайском крае число инфицированных достигло семи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 14:17
CALIBR

Продавцу удочек и Ботанику ибн Алиса придётся бежать по дороге проторенной Мотузной. Пичалька.

4.04.2020 14:20
- гость -

Абсолютно верно. А то повылазило из всех щелей средневековье какое то - на костер и все тут) отвратительно это все.

4.04.2020 14:37
гость

я не юрист, но судят за преступление, а не за то, что может случиться

4.04.2020 14:39
- гость -

Турист из Доминиканы ничего не нарушала, на законных основаниях ездила отдыхать, к тому же по приезду, когда почувствовала недомогание сообщила медикам. А то что она где то ходила, так у нас утром в трамвай зайди, пол трамвая вонючего и грязного и всех всё устраивает

4.04.2020 14:46
- гость -

рашкинское правосудие - человек, прилетевший из-за границы, ходивший больным на работу и в места скопления людей и РЕАЛЬНО УГРОЖАВШИЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ СОТЕН ЛЮДЕЙ - ни в чем не виноват, его нужно понять и простить, а люди, которые возмущались данным действиям - экстремисты, угрожающие В ИНТЕРНЕТЕ жизням людей. Совсем с дуба рухнули?

4.04.2020 14:47
Botanik

4.04.2020 14:17
CALIBR

Тролль жидковатый! В VK я даже не зареген.
Тебе я спать наверное не даю или кушать мешаю?

4.04.2020 14:48
гость


4.04.2020 14:37
гость

я не юрист, но судят за преступление, а не за то, что может случиться

верно, третий заразившейся от мужа должен на них в суд подать

4.04.2020 14:53
гость


4.04.2020 14:46
- гость -

это новая реальность

4.04.2020 14:54
Татьяна

Пожестче надо с нарушителями самоизоляции,наказывать, построже. Обиделись они. А нам то как быть?

4.04.2020 14:55
- гость -

4.04.2020 14:46
- гость -
рашкинское правосудие -

А если адреса и личности этих охотников на ведьм выложить? Понравилось бы? На себя ситуацию примерить ума не хватает?
Правильное решение.

4.04.2020 15:00
Мимопроходящий

Жалуется она видите ли! Пусть лучше эта безответственная тварь несчастная расскажет, почему она решила таки поехать загорать на таити, понимая, что может там подхватить вирус и привезти его домой. И как она в глаза будет землякам смотреть, если гробы пойдут.

4.04.2020 15:00
- гость -


4.04.2020 14:55
- гость -
выкладывайте и будет паритет. А так одни ходят и заражают других, а вторые возмущаются этим, сливают их адреса и фамилии и их садят за это в тюрьму - нифига не справедливость

4.04.2020 15:03
кот Леопольд

Ребята, давайте жить дружно

4.04.2020 15:05
CALIBR

4.04.2020 14:47
Botanik
+++++++++++++++++
О,первый пошёл .)))
Гриша, они по соц.сетям ходЮт и сюда заглядывают - есть достоверная инсайдерская информация,у них работа такая- чемоданчик тревожный собирай на всякий случай ,ведь случаи всякие бывают.
Трюселя то женские с начёсом не забыл сменить на мужские после вчерашнего выхода под Алисой , паяц ты наш балаганный ,в сугробе закалённый ?

4.04.2020 15:12
- гость -

В продуктовом был сегодня. Женщина покупательница несколько раз кашлянула.
Кто знает что с ней?
Организации где работает мало людей и мало посетителей позакрывали, а такие рассадники никто и не думает ограничивать.
Вчера вечером в Марии-РА был, народу человек 30 на магазин...

4.04.2020 15:13
тю!

И как она в глаза будет землякам смотреть, если гробы пойдут.

Так вот же как раз за это уголовное наказение предусмотрено вроде! Знали и заражали других...

4.04.2020 15:15
- гость -

4.04.2020 15:05
CALIBR

Если я написал в ветке вслед за Алисой, значит я Алиса?
Да уж. Логика железная. Бггг.

Кстати экстремиского я ничего не пишу, в отличие от тебя иногда.

4.04.2020 15:24
- гость -

а такие рассадники никто и не думает ограничивать.

Это не рассадники, а продуктовые магазины. Что вы думаете без них делать?
Можете организовать, как в Китае. Очередь в магазин - расстояние между людьми минимум два метра. Входить только группами по 5-10 человек.

4.04.2020 15:35
CALIBR

4.04.2020 15:15
- гость -
++++++++++++
Ты даже сейчас спалился - вылез из под Ботаника " гостем". А что под Алисой,так прошлые годы "плотного общения" позволяют тебя спинным мозгом чувствовать. Будь здоров и,главное - чихай,но не кашляй ,ибо - главный признак.

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