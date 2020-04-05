Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, сообщил о 5 новых случаях Covid-19 у жителей Алтайского края. Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений.
Ещё 2 случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено. Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов.
Как писал amic.ru, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, прилетевшая из Доминиканской Республики, затем ее муж, следом — человек, контактировавший с семьей.
Далее заразилась женщина. До этого она родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. На следующий день у нее подтвердился коронавирус. Пациентку перевели в городскую больницу № 5. Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома.
Четвертого апреля оперативный штаб сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории края. Какой-то связи с первыми заболевшими у инфицированных не прослеживалось.
По данным на 5 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
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