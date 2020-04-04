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СПЧ: бюрократия на местах не услышала Путина

, ИА "Амител"
Из-за введенного режима самоизоляции у россиян возникли сложности со сбором необходимых для получения льгот документов

Звонки на горячую линию Совета по правам человека по коронавирусу показывают, что бюрократия на местах не услышала президента России Владимира Путина, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его слова передает РИА "Новости".

Глава ведомства отметил, за три дня на сайт горячей линии "Права2020.рф" обратились более трех с половиной тысяч человек. Большая часть вопросов была связана с барьерами на местах – люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы. У них требуют документы из налоговой, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ, которые невозможно взять, так как бухгалтерия не работает.

По последним данным, в России выявили не менее 4149 случаев заражения коронавирусом и 34 летальных исходов. В Алтайском крае число инфицированных достигло семи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 14:56
- гость -

Никогда бюрократы не переведутся. Сейчас хуже чем при СССР...

4.04.2020 14:57
- гость -

Вот и приехали.

4.04.2020 15:04
гость

все выслуживаются перед начальством - как бы чего не вышло, а брать ответственность на себя - уже давно разучились

4.04.2020 15:43
- гость -

Каков поп, таков и приход.

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