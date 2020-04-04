Мэр сибирского города возобновил работу предприятий общепита и сферы услуг

Мэр Саянска Иркутской области под свою ответственность разрешил работать ресторанам, салонам красоты, фитнес-клубам и прочим предприятиям с 6 по 30 апреля, сообщает пресс-служба городского правительства.
"Очень хорошо понимаю вашу непростую ситуацию, потому что сам вышел из среды предпринимателей... Понимаю, что длительный простой нанесет урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить", — заявил мэр Саянска Олег Боровский.
Условием работы является обязательная дезинфекция помещений и соблюдение мер безопасности. В фитнесс-клубах запрещены групповые занятия, а в обеденных залах заведений общепита должно быть не более 30 человек.
Кроме того, среди требований также установлен и график работы предприятий. Так, точкам общественного питания разрешено работать до 23:00, салонам красоты, саунам, баням и фитнес-клубам — до 21:00, а магазинам непродовольственных товаров — до 18:00.
Как сообщал amic.ru, около 20 руководителей компаний Алтайского края направили коллективное письмо губернатору Виктору Томенко с призывом разрешить предприятиям продолжить работу в апреле.
Предприниматели обратили внимание, что решение президента России Владимира Путина ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников. Это связано с тем, что несмотря на простаивание, компаниям придется выплачивать кредиты, арендные платежи, налоги и зарплаты.
Комментарии
Молодец!!!
Правильно сделал.
Наши дрищи так и не закрыли пивнушки.
Кафе и рестораны закрыты, а пивнушки - нет.
Теперь окончательно ясно, кто содержит эти "заведения".
Есть адекватные чиновники...но они единичны.
Наш залётушка на такое не пойдёт, ему несчастное население края трамплин в Москву
Кстати, а где его невидать-то? Чего он там "сам решает"?