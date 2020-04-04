Установлена причина заражения коронавирусом у трех последних жителей Алтайского края

По трём последним выявленным случаям предварительно установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края. Об этом сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.
Напомним, недавно женщина родила ребёнка. Анализы, взятые у малыша, показали отсутствие у него инфекции. Однако сама мама проходит лечение в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 Барнаула". Её состояние медиками оценивается как удовлетворительное.
Пол, возраст, а также обстоятельства заражения трех жителей Алтайского края, у которых сегодня, 4 апреля, подтвердили коронавирус, не уточняются.
По последним данным, в Алтайском крае уже у семи человек диагностировали COVID-19.
Комментарии
Опять доктор из отпуска привёз? Или пациент?
Роженица то брошенка что-ли?
4-й пациент, роженица, опылила роддом?
Сколько других рожениц через него прошло?
Сколько врачей, акушеров, санитарок?
Лежат роженицы по несколько дней, значит, весь персонал, все смены в зоне риска.
И роженицы домой растащили.
Короче, смириться надо и принять. Все переболеем.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ ЛЕГКО, без последствий!
Пожелания переболеть звучат капец как дико, но, думаю, лучше выработать иммунитет и забыть.
Надо привить стандарт: всем работать, передвигаться только в масках.
И жить и работать, ибо иначе и экономика сдохнет. С голоду и от криминала пострадают все.
4.04.2020 16:08
- гость -
Предложение сделаешь?
Писец , это сколько беременных и не только женщин сегодня под угрозой , а у них ещё и семьи .
Вы хоть номер консультации сообщите , пусть люди обратятся к медикам и поостерегутся пока не совсем поздно .
Не в роддоме, там она была не долго, а скорей всего Женская консультация или поликлиника. Хоть бы сказали какая, стоит ли бояться?????
4.04.2020 16:13
- гость -
Согласен,отправьте такси маски.Только не бутафорские самоделки,призванные успокоить панику, а те,которые защищают.
Мне на месяц надо примерно 150 штук