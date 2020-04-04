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Установлена причина заражения коронавирусом у трех последних жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
По предварительным данным, они могли контактировать с роженицей, у которой диагностировали COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

По трём последним выявленным случаям предварительно установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края. Об этом сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Напомним, недавно женщина родила ребёнка. Анализы, взятые у малыша, показали отсутствие у него инфекции. Однако сама мама проходит лечение в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 Барнаула". Её состояние медиками оценивается как удовлетворительное.

Пол, возраст, а также обстоятельства заражения трех жителей Алтайского края, у которых сегодня, 4 апреля, подтвердили коронавирус, не уточняются.

По последним данным, в Алтайском крае уже у семи человек диагностировали COVID-19.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 16:00
Оксана

4.04.2020 16:06
Гость

Опять доктор из отпуска привёз? Или пациент?

4.04.2020 16:08
- гость -

Роженица то брошенка что-ли?

4.04.2020 16:12
- гость -

4-й пациент, роженица, опылила роддом?
Сколько других рожениц через него прошло?
Сколько врачей, акушеров, санитарок?
Лежат роженицы по несколько дней, значит, весь персонал, все смены в зоне риска.
И роженицы домой растащили.

Короче, смириться надо и принять. Все переболеем.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ ЛЕГКО, без последствий!
Пожелания переболеть звучат капец как дико, но, думаю, лучше выработать иммунитет и забыть.

4.04.2020 16:13
- гость -

Надо привить стандарт: всем работать, передвигаться только в масках.
И жить и работать, ибо иначе и экономика сдохнет. С голоду и от криминала пострадают все.

4.04.2020 16:14
Гость

4.04.2020 16:08
- гость -
Предложение сделаешь?

4.04.2020 16:14
гость

Писец , это сколько беременных и не только женщин сегодня под угрозой , а у них ещё и семьи .
Вы хоть номер консультации сообщите , пусть люди обратятся к медикам и поостерегутся пока не совсем поздно .

4.04.2020 16:18
Гостья

Не в роддоме, там она была не долго, а скорей всего Женская консультация или поликлиника. Хоть бы сказали какая, стоит ли бояться?????

4.04.2020 16:20
Гость

4.04.2020 16:13
- гость -
Согласен,отправьте такси маски.Только не бутафорские самоделки,призванные успокоить панику, а те,которые защищают.
Мне на месяц надо примерно 150 штук

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