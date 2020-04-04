Центробанк не стал переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка России.
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", – сказано в сообщении ЦБ.
В течение первой нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля платежи по кредитам переносились на ближайший рабочий день – 6 апреля.
Также Центробанк призвал кредиторов учитывать возможности заемщиков для исполнения своих обязательств, в частности способность осуществлять платежи дистанционно, и в случае отсутствия таковой создать условия для посещения офиса банка для своевременного совершения операций.
Центробанк рекомендует кредитным организациям продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, в том числе работу банкоматов и устройств самообслуживания.
Напомним, 2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля.
Комментарии
Что и требовалось доказать....слова царя не услышаны. Центробанк сам себе хозяин, плевал он на все. Свой кошелек ближе к
сердцуочку....
Я ИП, работа встала, чем я буду платить? Х y I на пятаки пилить?
krash 16:31
Ну, опять! Ну какой царь?
Так, - царёк приблотнённый.
Ленинградского разлива
Ну да, ну да. Кредиты Путин брал. И вирус привез тоже он? Бедненькие.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Текст закона опубликован
Документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП. Совет Федерации одобрил его на внеочередном заседании в четверг, 2 апреля.
В соответствии с принятыми нормами заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.
Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.
Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов, а заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Если он не успеет этого сделать в течение 90 дней, то вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул. Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение в течение пяти дней, при этом заемщик может обратиться в организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону.
В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения им своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком). В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении об
Так, что мимо кассы. Читайте Закон ФЗ РФ от 03.04.2020 № 106-ФЗ Кредитные каникулы и вперед, только надо доказать, что доходы упали на 30%.
Видимо не зря население, вместо макарошек, патроны и биты скупала
Вот не понимаю комментаторов выше. Вы, что читать не умеете, Вас в гугле забанили? О законе о ЦБ говорят не первый день, он прошел все стадии слушания, принят СФ, подписан президентом.Чего пургу несете ни о чем? Или вы жулики, в левую работаете? Под шумок не хотите долги возвращать, тогда ваши мотивы понятны.
А разве у центробанка не должно быть тоже выходных в эти дни?
"Видимо не зря население, вместо макарошек, патроны и биты скупала" - вот явное жульё, или хохловоен невидимого фронта. Только писать может.
Вы чего ждёте от нашего Владимира Владимировича?
Только одно неосторожное движение в сторону ЦБ с его стороны - и на лафете поедет по Красной площади. Под музычку, которую не услышит.
Вообще, Владимир Владимирович испытывает сейчас огромное давление. Все на него X Y I положили, вот и давят, давят.
16:49
Кого и в перед, а тебя бы - в зад.
4.04.2020 16:57
- гость -
Бизнес, видимо, от нечего делать серыми людям платит???
ЦБ регламентирует работу банков, его заявления к "должникам" отношения не имеет. (читайте сообщение ЦБ, ссылка в новости).
Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму.
Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.
Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, не взирая на то, что я НЕ являюсь гражданином этой страны. Перевели не запрашивая никаких бумаг или подтверждений.
Просто перевели.
Александр Миндлин Берлин - да было уже!
Как сказал Владимир Владимирович: "сравнивать жителей России с жителями других развитых стран неправильно". Мы, в его понятиях, - люди второго сорта и достойны перебиваться с хлеба на воду.
4.04.2020 17:37
Александр Миндлин Берлин
Что то знакомое, вы случаем не Ханс Кри́стиан А́ндерсен ?
Алиса, в гугле все есть
А зачем кредиты среднему классу?
17:56
Алиса
Да, для российского блатного феодализма, это - фантастика и "так не бывает"
4.04.2020 18:01
гость
Алиса, в гугле все есть
И вы верите всему, что есть в гугле ? Наивный ))))
А вы думали выходные и кредиты платить не надо. Ахах наивные. один вон уже расписался в неспособности управлять страной в режиме ЧС, кинул всех на произвол судьбы.
Алиса, опять из гугла, будь он не ладен, вот и американцы по тысячи своим гражданам, тоже фэйк?
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
Американцы эти деньги используют не на защиту от вируса, а в личных целях.
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса. Помимо этого, по 500 долларов выделят на ребёнка. В Госдуме заявили, что власти России не выплатят гражданам такие деньги, поскольку это навредит гражданам.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рост курса валют «сильно не повлияет» на малообеспеченных граждан, поскольку они покупают российскую продукцию. Он уверен, что решение Белого дома в США раздать деньги, обусловлено грядущими выборами.