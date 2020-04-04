Суббота, 4 Апрель, 18:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
8°

4149 +0
Обь
127см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Центробанк не стал переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

, ИА "Амител"
По заявлению ЦБ, должникам необходимо исполнять финансовые обязательства согласно договору
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка России.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", – сказано в сообщении ЦБ.

В течение первой нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля платежи по кредитам переносились на ближайший рабочий день – 6 апреля.

Также Центробанк призвал кредиторов учитывать возможности заемщиков для исполнения своих обязательств, в частности способность осуществлять платежи дистанционно, и в случае отсутствия таковой создать условия для посещения офиса банка для своевременного совершения операций.

Центробанк рекомендует кредитным организациям продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, в том числе работу банкоматов и устройств самообслуживания.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 16:31
krash

Что и требовалось доказать....слова царя не услышаны. Центробанк сам себе хозяин, плевал он на все. Свой кошелек ближе к сердцу очку....

4.04.2020 16:34
- гость -

Я ИП, работа встала, чем я буду платить? Х y I на пятаки пилить?

4.04.2020 16:38
- гость -

krash 16:31
Ну, опять! Ну какой царь?
Так, - царёк приблотнённый.

4.04.2020 16:39
- гость -

Ленинградского разлива

4.04.2020 16:47
- гость -

Ну да, ну да. Кредиты Путин брал. И вирус привез тоже он? Бедненькие.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Текст закона опубликован
Документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП. Совет Федерации одобрил его на внеочередном заседании в четверг, 2 апреля.
В соответствии с принятыми нормами заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.
Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.
Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов, а заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Если он не успеет этого сделать в течение 90 дней, то вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул. Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение в течение пяти дней, при этом заемщик может обратиться в организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону.
В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения им своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком). В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении об

4.04.2020 16:49
- гость -

Так, что мимо кассы. Читайте Закон ФЗ РФ от 03.04.2020 № 106-ФЗ Кредитные каникулы и вперед, только надо доказать, что доходы упали на 30%.

4.04.2020 16:49
- гость -

Видимо не зря население, вместо макарошек, патроны и биты скупала

4.04.2020 16:57
- гость -

Вот не понимаю комментаторов выше. Вы, что читать не умеете, Вас в гугле забанили? О законе о ЦБ говорят не первый день, он прошел все стадии слушания, принят СФ, подписан президентом.Чего пургу несете ни о чем? Или вы жулики, в левую работаете? Под шумок не хотите долги возвращать, тогда ваши мотивы понятны.

4.04.2020 16:58
Гость

А разве у центробанка не должно быть тоже выходных в эти дни?

4.04.2020 16:59
- гость -

"Видимо не зря население, вместо макарошек, патроны и биты скупала" - вот явное жульё, или хохловоен невидимого фронта. Только писать может.

4.04.2020 17:02
- гость -

Вы чего ждёте от нашего Владимира Владимировича?
Только одно неосторожное движение в сторону ЦБ с его стороны - и на лафете поедет по Красной площади. Под музычку, которую не услышит.
Вообще, Владимир Владимирович испытывает сейчас огромное давление. Все на него X Y I положили, вот и давят, давят.

4.04.2020 17:07
- гость -

16:49
Кого и в перед, а тебя бы - в зад.

4.04.2020 17:11
- гость -


4.04.2020 16:57
- гость -

Бизнес, видимо, от нечего делать серыми людям платит???

4.04.2020 17:21
Алиса

ЦБ регламентирует работу банков, его заявления к "должникам" отношения не имеет. (читайте сообщение ЦБ, ссылка в новости).

4.04.2020 17:37
Александр Миндлин Берлин

Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму.
Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.

Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, не взирая на то, что я НЕ являюсь гражданином этой страны. Перевели не запрашивая никаких бумаг или подтверждений.
Просто перевели.

4.04.2020 17:51
- гость -

Александр Миндлин Берлин - да было уже!

4.04.2020 17:54
- гость -

Как сказал Владимир Владимирович: "сравнивать жителей России с жителями других развитых стран неправильно". Мы, в его понятиях, - люди второго сорта и достойны перебиваться с хлеба на воду.

4.04.2020 17:56
Алиса


4.04.2020 17:37
Александр Миндлин Берлин

Что то знакомое, вы случаем не Ханс Кри&#769;стиан А&#769;ндерсен ?

4.04.2020 18:01
гость

Алиса, в гугле все есть

4.04.2020 18:03
Пионер

А зачем кредиты среднему классу?

4.04.2020 18:03
- гость -

17:56
Алиса
Да, для российского блатного феодализма, это - фантастика и "так не бывает"

4.04.2020 18:14
Алиса


4.04.2020 18:01
гость

Алиса, в гугле все есть

И вы верите всему, что есть в гугле ? Наивный ))))

4.04.2020 18:28
Алекс

А вы думали выходные и кредиты платить не надо. Ахах наивные. один вон уже расписался в неспособности управлять страной в режиме ЧС, кинул всех на произвол судьбы.

4.04.2020 18:28
гость

Алиса, опять из гугла, будь он не ладен, вот и американцы по тысячи своим гражданам, тоже фэйк?

Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
Американцы эти деньги используют не на защиту от вируса, а в личных целях.

В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса. Помимо этого, по 500 долларов выделят на ребёнка. В Госдуме заявили, что власти России не выплатят гражданам такие деньги, поскольку это навредит гражданам.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рост курса валют «сильно не повлияет» на малообеспеченных граждан, поскольку они покупают российскую продукцию. Он уверен, что решение Белого дома в США раздать деньги, обусловлено грядущими выборами.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:59
В Мурманске ликвидировали сторонника ИГИЛ, подозреваемого в подготовке теракта 0
17:29
Жители Барнаула застряли в Бишкеке после запрета на перелеты 5
16:59
Житель Барнаула ограбил продуктовый магазин 10
16:28
Центробанк не стал переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца 24
15:56
Установлена причина заражения коронавирусом у трех последних жителей Алтайского края 40
15:49
Мэр сибирского города возобновил работу предприятий общепита и сферы услуг 16
15:19
Барнаулец продает самодельный суперкар за 1,75 млн рублей 3
14:50
СПЧ: бюрократия на местах не услышала Путина 14
14:08
Генпрокуратура заинтересовалась травлей зараженных коронавирусом барнаульцев 26
13:34
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 121
13:28
Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать правильное питание на самоизоляции 5
12:55
Алтайский педагогический университет получит 10 миллионов рублей 1
12:24
Минздрав: ситуация с коронавирусом развивается в России по благоприятному сценарию 9
11:52
Плотность нарядов полиции в Алтайском крае увеличили в полтора раза 44
11:23
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом 8
10:54
В российской армии нет зараженных COVID-19 14
10:26
Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей 6
09:55
Академик рассказал, когда уйдет коронавирус 15
09:11
Правду скрывать неразумно. Экс-глава лаборатории "Вектор" об опасности COVID-19 63
08:45
Бывают миры и получше. Во что поиграть на карантине, чтобы забыть про коронавирус? 7
08:23
Как справиться со стрессом и защитить себя от вируса в магазинах: рекомендации МЧС 11
08:04
Биолог рассказал, как победить коронавирус 13
07:44
Школьник из Алтайского края украл деньги с банковских карт своих преподавателей 0
07:25
Нежнее нежного. Рецепт сливочного супа с куриной грудкой от Sofi 1
07:03
"Готовы выйти на пикет". Как алтайский бизнес погибает в условиях самоизоляции 65
06:35
Ни души. Как выглядит Нагорный в условиях самоизоляции 7
06:21
Ученые рассказали, как продлить жизнь и избежать рака 2
06:01
4 апреля в Алтайском крае будет прохладно 0
23:50
Юбку выше или ниже? На Алтае выбирают памятник первому учителю 16
23:08
Где можно покупать продукты при режиме самоизоляции 3
22:30
Снег растаял. В Горном Алтае стартовал пожароопасный сезон 0
22:02
Пути назад нет? СМИ узнали о полной остановке авиарейсов в Россию 5
21:46
Путин одобрил отмену выходного месяца в регионах, где нет COVID-19 18
21:20
Безопасно и недорого. Где купить все необходимое к режиму самоизоляции 5
21:09
Пьяный и в розыске. Барнаулец на иномарке протаранил детскую комнату 4
20:34
Фонд имени Михаила Евдокимова выселили из дома в центре Москвы 2
20:18
В Алтайском крае продают маральник за 100 млн рублей 3
19:46
Барнаулец заплатил мошеннику 150 тысяч рублей за регистрацию автомобиля из Японии 2
19:16
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День пятый 13
18:47
В Алтайском крае рассказали о медпомощи в период пандемии коронавируса. Видео 4
18:11
Кремль рассказал, при каких условиях количество нерабочих дней может сократиться 17
17:58
Волонтерский штаб, оказывающий помощь жителям Алтая, стал работать в две смены 18
17:48
Алтайские власти объяснили порядок возвращения детей в детсады после каникул 0
17:31
В Барнауле утвердили график обработки общественных мест и остановок 24
17:20
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и Югре 2
17:14
Российским школьникам, возможно, придется учиться летом 8
17:05
РЖД из-за коронавируса отменили сразу несколько поездов из Алтайского края 1
16:57
Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью 28
16:45
Губернатор дал алтайским предпринимателям отсрочки по платежам за аренду 26
16:38
Пусто и тихо. Как пандемия опустошает барнаульские храмы. Фото 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.