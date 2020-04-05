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Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дачи Барнаула

, ИА "Амител"
Сезон шашлыков откроется вместе со снятием режима самоизоляции
Дача / Фото: Avito.ru

Дача / Фото: Avito.ru

Базы и дома отдыха, санатории, пансионаты закрыты в Алтайском крае и соседней Республике Алтай до 1 июня. А это значит, что даже если 30 апреля в стране снимут режим самоизоляции, все майские праздники жители края будут отдыхать "дикарями". Или поедут на дачи. Сейчас в Барнауле продают свыше 800 дачных участков, и за некоторые из них просят как за двухкомнатные квартиры в центре Барнаула. Представляем подборку пяти самых дорогих дач города с сайта Avito.

6,5 млн рублей

Два жилых дома на одном участке продают в садоводстве "Озерное", рядом с Казенной Заимкой. Первый дом построен из бруса, утеплен. Внутри находятся офис, баня на дровах, парная, бассейн с подогревом. На втором этаже есть две комнаты и ванная. В другом доме первый этаж отведен под гараж, санузел, а на втором – студия, теннисная, две комнаты.

На территории дачи построены баня, беседки, детская площадка с качелями и каруселями, теплицы. Рядом с участком находится озеро.  

"Поля рядом, перепелки бегают, на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.

2,95 млн рублей

В садоводстве "Центральное", расположенном на Змеиногорском тракте, продают дачу для круглогодичного проживания. На территории СНТ есть электричество, проведено видеонаблюдение.

"К участку можно проехать в любое время года. Дом абсолютно новый, утепленный, возможно зимнее использование. Внутри есть ванная комната с ванной и унитазом. Участок огорожен новым забором из профлиста. Парковка на территории участка бетонная", – говорит продавец.

2,5 млн рублей

Дачу с 19 лиственницами на участке продают в Научном городке. Площадь домика – 72 квадратных метра, стены отделаны рейкой из разных пород деревьев. Территория покрыта газоном, дорожки выложены брусчаткой.

"В дачу вложена душа, там есть все для того, чтобы отдыхать всей семьей и гостями на свежем воздухе", – сказано в объявлении.

1,8 млн рублей

Баню-дачу продают в черте города, расположенную в садоводстве "Мичуринец". Площадь строения, в котором есть комнаты отдыха, баня и сауна, составляет 30 квадратных метров. Объект возведен из оцилиндрованного соснового бруса.

"Установлен кухонный гарнитур, остекление пластиковое, территория участка выровнена, засеяна газоном, оборудовано парковочное место на два автомобиля. Отличный вариант для тех, кто хочет приобрести себе личное место отдыха в черте города со свежим воздухом и баней", – отмечает собственник.

1,65 млн рублей

В Ленинском районе продают дачу с родником на территории озера. Площадь дома 110 квадратных метров, есть баня с верандой, зона барбекю, бассейн.

"Тихое, уютное место, есть большая теплица, все плодоносит", – сказано в объявлении.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.04.2020 08:41
технарь

мрак, не взлетит.

"Поля рядом, перепелки бегают, на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.
Нарушение правил охоты, автор не умный человек.


5.04.2020 09:00
- гость -

Я то думаю, откуда у нас зайцы появились на даче? Они с Казенной заимки бегут.

5.04.2020 09:06
- гость -

Технарь жертва корпоративных тренингов - не взлетит, летает.

Хорошая дача, где все сделано, примерно так и стоит

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