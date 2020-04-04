Жители Барнаула застряли в Бишкеке после запрета на перелеты

Порядка 300 граждан России застряли в Кыргызстане во время пандемии коронавируса, сообщает издание "Тайга.инфо" со ссылкой на слова жительницы Новосибирска, которая сейчас находится в Бишкеке и не может покинуть его пределы.
По словам женщины, россиян обещали эвакуировать в Россию еще 2 апреля, однако сейчас дату вылета отодвинули на 11 апреля.
Как отметила собеседница издания, власти не обеспечили пострадавших жильем и россияне вынуждены сами искать ночлег. У некоторых уже заканчиваются деньги. Она отметила, что в консульстве идут на контакт с россиянами, "но никакой конкретики не говорят".
Помимо барнаульцев, среди застрявших в Кыргызстане также оказались жители Томска, Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Краснодара, Магадана, Перми, Якутска, Уфы, Сургута и Норильска.
Позже посольство Киргизии подтвердило, что ближайший рейс планируется на 11 апреля по маршруту Новосибирск – Бишкек – Новосибирск (S7), уточнив, что это исключительно предварительная информация.
Кроме того, в посольстве добавили, что нуждающимся в жилье гражданам нужно направить заявление в адрес посольства по электронной почте ruscons@saimanet.kg с указанием контактных сведений.
Напомним, в ночь на 4 апреля Россия приостановила все международные рейсы для возвращения граждан на родину. Регулярное международное сообщение в РФ приостановили 27 марта.
Комментарии
Чего они там позабыли?
коммерсанты,за одеждой из Бишкека приехали,больше там делать нечего
зачем они там сидели до последнего ? Чувство самосохранения совсем атрофировалось ? Или из тех , кому все должны ?
Дык, эта, а как же русский мир - почему государство бросает своих граждан в другой стране! Почему срочно не организовать чартерный рейс, почему вождь и лавров уклоняются от своих прямых обязанностей?! Они страх потеряли - не боятся, что в следующий раз не получат голоса?!
Опаньки.
перегоны. за тачками поехали...
4.04.2020 18:07
- гость -
Киргизия запретила перелеты.
Зачем эти люди едут в другие страны в такое опасное время?
перепродавцы?
у многих там родственники. Вы бы полетели к матери? я -да. Были куплены билеты еще зимой. месяц назад улетели туда. Самолеты летали, все было в порядке. и тут - бац. У нас все неожиданно.
Вот и пускайтесь сидят.