Житель Барнаула ограбил продуктовый магазин

Сегодня утром, 4 апреля, полицейские Барнаула задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина "Калина", расположенного по адресу ул. Пролетарская, 32/1, сообщает сообщество "Инцидент Барнаул".
Известно, что в 8:52 утра в магазин вошел мужчина в маске примерно 18-20-летнего возраста и начал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Затем он похитил из кассы 150 рублей.
Примерно в ста метрах от места совершения преступления подозреваемый скинул куртку и ушел в сторону улицы Мамонтова. Позже злоумышленника задержали сотрудники полиции, заявили в сообществе.
Подробностей от МВД пока не поступало.
Комментарии
Это "месный"-он жалобился,что есть нечего.
150 руб. Вооружённое Ограбления века. Присядет теперяча лет так на10.
уголовная ответственность с 900 руб, до этой суммы административка.
А вот пистолет зря взял!
Это такой вирус, теперь, кто контактировал с ним, тоже начнут грабить магазины...
Ну вот - началось!
В Машке, кстати, цены на лапшу повысили. А в Ярче - на картоху.
Затем он похитил из кассы 150 рублей.
Он взят только 150 р или там всего столько было?
4.04.2020 17:44
- гость
8:52 утра. Власиха. Суббота..Откуда там больше?
пролетарская вроде не власиха
4.04.2020 18:00
- гость -
2гис "покурите"-Власиха и магазин по этому адресу.
Ч. 2 ст. 14 ук малозначительность ему не светит. Это не кража, а разбой.