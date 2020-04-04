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Житель Барнаула ограбил продуктовый магазин

, ИА "Амител"
Его добыча составила 150 рублей
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Сегодня утром, 4 апреля, полицейские Барнаула задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина "Калина", расположенного по адресу ул. Пролетарская, 32/1, сообщает сообщество "Инцидент Барнаул".

Известно, что в 8:52 утра в магазин вошел мужчина в маске примерно 18-20-летнего возраста и начал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Затем он похитил из кассы 150 рублей.

Примерно в ста метрах от места совершения преступления подозреваемый скинул куртку и ушел в сторону улицы Мамонтова. Позже злоумышленника задержали сотрудники полиции, заявили в сообществе.

Подробностей от МВД пока не поступало.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 17:07
Гость

Это "месный"-он жалобился,что есть нечего.

4.04.2020 17:20
Петро

150 руб. Вооружённое Ограбления века. Присядет теперяча лет так на10.

4.04.2020 17:23
- гость -

уголовная ответственность с 900 руб, до этой суммы административка.
А вот пистолет зря взял!

4.04.2020 17:35
@@

Это такой вирус, теперь, кто контактировал с ним, тоже начнут грабить магазины...

4.04.2020 17:41
- гость -

Ну вот - началось!
В Машке, кстати, цены на лапшу повысили. А в Ярче - на картоху.

4.04.2020 17:44
- гость -

Затем он похитил из кассы 150 рублей.

Он взят только 150 р или там всего столько было?

4.04.2020 17:47
Гость

4.04.2020 17:44
- гость
8:52 утра. Власиха. Суббота..Откуда там больше?

4.04.2020 18:00
- гость -

пролетарская вроде не власиха

4.04.2020 18:05
Гость.

4.04.2020 18:00
- гость -
2гис "покурите"-Власиха и магазин по этому адресу.

4.04.2020 18:06
СК

Ч. 2 ст. 14 ук малозначительность ему не светит. Это не кража, а разбой.

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