В Мурманске ликвидировали сторонника ИГИЛ, подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о ликвидации в Мурманске последователя запрёщенной в РФ террористической организации "Исламское государство", который планировал совершить теракт. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что при задержании мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ. Его ликвидировали, при преступнике нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
Выяснилось, что бандит был приверженцем запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, который после теракта планировал уехать на Ближний Восток.
В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирного населения нет.
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