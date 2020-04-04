Подъезд жилого дома обрушился из-за хлопка газа в Орехово-Зуеве

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве взорвался газ, обрушилось сразу несколько этажей, сообщает телеграм-канал Mash.
Из-под завалов достали несколько людей. Как минимум двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Один человек погиб. По словам спасателей, под завалами могут находиться и другие люди. В настоящий момент жильцов соседних подъездов эвакуируют. Также стало известно, что местные жители спасли ребенка после взрыва.
"Внезапно произошел сильный хлопок, полетели стекла, и не было абсолютно ничего видно. Я пошла сразу звонить в 112, отошла от окна. Потом мы пошли на улицу к людям, теплые вещи дали. Мальчик сидел на третьем этаже, на плитах сам. Его вытащили ребята – до того как приехали спасатели", – рассказала одна из свидетелей.
По предварительным данным, причина взрыва в доме – неисправность газовой колонки в одной из квартир. В Московской области объявили общий сбор в МЧС, а на место инцидента выехал губернатор Андрей Воробьев.
Комментарии
Так хлопок или взрыв?
от хлопков люди не гибнут.
ХлОпок или ХлопОк?
Неслабо так хлопнуло! Хлопнуть бы по роже тому, кто придумал такие замены и подмены.
Ещё и дОма все были в самоизоляции этой... Так бы на работе и дети по школам...
Кто юморит, идиоты.
4.04.2020 19:11
- гость -
кто идиот? У нас в РФ взрывов не бывает ,у нас - хлопки. Карантина тоже нет - самоизоляция. Не кризис, а - спад. Никто вещи не называет своими именами, чтобы опу прикрыть и ни за что не отвечать.