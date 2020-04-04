Певица Pink заболела коронавирусом

Американская певица Pink заразилась коронавирусом. Об этом 40-летняя знаменитость сообщила в Twitter.
Она рассказала, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймса появились симптомы коронавируса, после чего они сдали анализы и ее тест оказался положительным.
Как отметила артистка, после этого ее семья находилась на домашнем карантине и следовала указаниям врача. Пару дней назад они провели повторное тестирование, которое не выявило наличия COVID-19.
Певица заявила, что пожертвовала в фонды помощи в борьбе с пандемией миллион долларов. Также она поблагодарила врачей и призвала всех оставаться дома в период распространения заболевания.
Комментарии
А наши звезды сколько пожертвовали?
А наши только пиарятся на этом.