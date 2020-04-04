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Певица Pink заболела коронавирусом

, ИА "Амител"
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter
Фото: newsweek.com

Фото: newsweek.com

Американская певица Pink заразилась коронавирусом. Об этом 40-летняя знаменитость сообщила в Twitter.

Она рассказала, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймса появились симптомы коронавируса, после чего они сдали анализы и ее тест оказался положительным.

Как отметила артистка, после этого ее семья находилась на домашнем карантине и следовала указаниям врача. Пару дней назад они провели повторное тестирование, которое не выявило наличия COVID-19.

Певица заявила, что пожертвовала в фонды помощи в борьбе с пандемией миллион долларов. Также она поблагодарила врачей и призвала всех оставаться дома в период распространения заболевания.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 19:35
- гость -

А наши звезды сколько пожертвовали?

4.04.2020 20:43
krash

А наши только пиарятся на этом.

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