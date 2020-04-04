Губернатор Новосибирской области разрешил жителям самоизолироваться на даче

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга заявил, что жителям региона разрешено проводить 14-дневную самоизоляцию на даче, его слова передает издание "Сибирь. МБХ медиа".
По словам руководителя региона, самоизолироваться на даче можно. В том числе не запрещается заботиться о своих родственниках и доставлять им продукты.
Травников также подчеркнул значимость начала дачного сезона для жителей Новосибирской области и заявил, что теперь в перечень разрешенных к продаже товаров включены семена, рассада и другие товары для садоводства и огородничества.
Глава Новосибирской области подчеркнул важность заботы о своих родственниках в период режима самоизоляции и призвал молодых людей заботиться о своих старших родителях и знакомых.
По последним данным, в России диагностировали 4731 случай инфицирования коронавирусом, 43 человека умерло. В Новосибирской области у десяти пациентов подтвердили COVID-19, два из них уже выздоровели. В Алтайском крае заразились семь человек.
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