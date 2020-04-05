Тренер "Спартака" считает, что барнаульский вратарь сильнее Акинфеева

Тренер вратарей ФК "Спартак" (Москва) поделился мнением о голкиперах в Российской Премьер-лиге. Его слова приводит "Чемпионат".
По мнению Урванчки, очень хорош Матвей Сафонов из "Краснодара", который проводит отличный сезон.
"Еще назову парня – блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота", – заявил Урванчки.
По словам тренера, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – тоже классный вратарь, который провел много отличных сезонов, но сейчас его карьера пошла на спад, поэтому Юрий Дюпин и Матвей Сафонов на сегодняшний день сильнее.
Напомним, Дюпин родился в Барнауле в 1988 году. Является воспитанником барнаульского "Динамо". Также играл за новокузнецкий "Металлург", "СКА-Хабаровск", краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи". Перед началом нынешнего сезона перешел в казанский "Рубин".
35-летний Акинфеев всю карьеру играл в столичном ЦСКА, за который провел почти 450 матчей. За сборную России сыграл в 110 матчах.
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Акинфеев мешок им и был