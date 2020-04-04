Жителя сибирского региона оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

68-летний житель Омской области получил штраф 15 тысяч рублей за то, что пригласил знакомого выпить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Согласно предписанию, мужчина был обязан соблюдать 14-дневный карантин, поскольку недавно прибыл из Казахстана, в котором по состоянию на 4 апреля заражено коронавирусной инфекцией порядка 464 человек.
При проверке гражданина по месту жительства стражи порядка выявили, что он нарушил предписание о соблюдении правил карантина – в своем доме мужчина распивал спиртные напитки со знакомым, который не проживает по данному адресу.
Участковый составил протокол об административном правонарушении. Суд обязал гражданина выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
По последним данным, в России зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом, 43 пациента умерло от осложнений. В Омской области тест на коронавирус оказался положительным у десяти человек. В Алтайском крае официально семь зараженных.
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