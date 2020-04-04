Правительство России установило мораторий на банкротства компаний

Правительство России на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства и вступает в силу с 4 апреля 2020 года.
Мораторий распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. К таким сферам относятся транспортная сфера, культура и развлечения, туризма и гостиничный бизнес, общепит, бытовые услуги, спорт и дополнительное образование.
Кроме того, действие моратория распространяется на системообразующие организации. В этот перечень вошли 646 компаний, в том числе "Яндекс", Mail.ru Group, DNS, "Фонбет" и H&M.
Комментарии
тоесть подождут пока долгов будет побольше...
Нафи сдалась транспортная сфера, культура и развлечения, туризма и гостиничный бизнес, общепит, бытовые услуги, спорт и дополнительное образование - если сам в пролёте.