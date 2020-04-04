Алтайских туристов, прилетевших из Таиланда, перевозят в край

17 алтайских туристов, которые находятся на карантине в санаториях под Новосибирском, перевезут на автобусах в санаторий "Сосновый бор" в Зудилово 5 апреля. Об этом НГС рассказала жительница города Екатерина, прилетевшая из Таиланда вместе с десятимесячной дочкой.
Как уже сообщал amic.ru, рейс из Бангкока приземлился в Толмачево 1 апреля. Туристов на автобусах сразу же отправили в новосибирские санатории на карантин.
По словам Екатерины, есть договоренность с властями, и 5 апреля алтайских туристов перевезут на родину, в местный обсерватор, где они продолжат находиться на карантине.
Напомним, на данный момент в Алтайском крае официально подтверждено семь случаев заболевания коронавирусом.
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