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Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты медикам, борющимся в COVID-19

, ИА "Амител"
Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российское Правительство выделило 91,5 млн рублей Алтайскому краю на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина.

В документе сказано, что врачи получат дополнительные выплаты в размере 80% от заработной платы за девять месяцев прошлого года, средний медицинский персонал — 40% от дохода, а фельдшеры — 20%. Общая сумма, распределенная на эти цели между регионами, составила 5,11 млрд рублей.

По последним данным, в России подтвержден 4731 случай заболевания коронавирусом, 43 пациента скончались. В Алтайском крае выявили семерых инфицированных.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.04.2020 22:48
месный

подозреваю что начальство по себе всё рапределит

4.04.2020 22:56
- гость -

месный первый гадости писать.

4.04.2020 22:57
Океана

Это хорошая новость.

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