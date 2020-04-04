Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты медикам, борющимся в COVID-19

Российское Правительство выделило 91,5 млн рублей Алтайскому краю на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина.
В документе сказано, что врачи получат дополнительные выплаты в размере 80% от заработной платы за девять месяцев прошлого года, средний медицинский персонал — 40% от дохода, а фельдшеры — 20%. Общая сумма, распределенная на эти цели между регионами, составила 5,11 млрд рублей.
По последним данным, в России подтвержден 4731 случай заболевания коронавирусом, 43 пациента скончались. В Алтайском крае выявили семерых инфицированных.
Комментарии
подозреваю что начальство по себе всё рапределит
месный первый гадости писать.
Это хорошая новость.