Почти как летом. До +20°С потеплеет в Алтайском крае 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в Алтайском крае установится теплая погода, информирует краевой Гидрометцентр.
По данным метеорологов, температура воздуха днём составит от +8°С до +13°С, в южных районах потеплеет до +20°С. По региону осадков не ожидается, но не исключена гололедица на дорогах.
В Барнауле днем столбик термометра покажет от +11°С до +13°С. Как и в целом по региону — без осадков. Ветер по краю и городу — юго-восточный, его скорость составит от 3 м/с до 8 м/с, а усиления могут достигать 13 м/с.
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