Барнаульские пассажироперевозчики терпят убытки в условиях режима самоизоляции

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с представителями пассажироперевозящих компаний города и обсудил с ними ряд актуальных проблем, связанных с работой в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии, сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии рассказали, что пассажиропоток в Барнауле в общей сложности понизился на 70%, а перевозчики работают в режиме выходного дня. Количество пассажироперевозящего транспорта на улицах города сокращено на 50% по автопредприятиям и на 23% – по электротранспорту.
Однако в условиях режима самоизоляции пассажироперевозчики несут убытки, руководители транспортных предприятий озвучили ряд предложений. Они будут проработаны в ближайшее время, заключили в мэрии.
Комментарии
А кто не несёт эти убытки?
Депутаты.
А если треть населения вымрет, то обагататься?!
В Мэрии нет денег на поддержку данного вида бизнеса ,равно как и в Крае от слова дотация. Есть только меры административного характера - отсрочка налогов , включая аренду.
Плохо.
Прям только они несут убытки??? У них сотни новеньких автобусов, купленных в кредит простаивают?!?!? Или просто денежка в карман не капает?
Не только перевозчикам сейчас плохо,а всем. Кто поможет молодым семьям с выплатой ипотеки?
им опять плату за проезд нужно повысить?
Автобусы ездят, деньги за проезд берут, откуда убытки то?
Ну да, выручка меньше, ну так надо аппетит умерить.
5.04.2020 10:11
Гость
Никто ониже сами изолировались.
А почему они,судя по фото, без средств индивидуальной защиты сидят? Они тест прошли на инфекцию? Я тоже хочу. Просил ,мне отказали.
Или всё-таки опасность значительно преувеличили?
5.04.2020 10:32
- гость -
За проездные на апрель деньги собрали? А народ дома сидит)