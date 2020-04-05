Многодетная мать бесплатно раздает защитные маски в Алтайском крае

Жительница Змеиногорска решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и стала бесплатно раздавать медицинские маски всем желающим, сообщает "Змеиногорский вестник".
Многодетная мать Татьяна Захрямина заранее закупила много ткани и теперь ежедневно создает по 30-40 изделий, которые призваны уменьшить угрозу массового заражения населения.
Денег за помощь она не берет. Женщина уверена, что в такое время все должны помогать друг другу, чтобы не допустить заражения соотечественников.
Как ранее писал amic.ru, аналогичную деятельность развернула и молодая мать из Рубцовска Анна Незамаева. Она дарит защитные маски детям.
Комментарии
Может Путина послать к ней на обучение - он почему устранился от выполнения своих прямых обязанностей - почему снабжает масками другие страны, но не РФ?!
Спасибо таким замечательным людям!!!!!
Снабдить Красноярск экспресс-тестами на COVID-19 решила компания «Полюс».
Торговая сеть «Магнит» объявила акцию в помощь медикам России, борющимся с коронавирусом.
Несколько производителей тепличных овощей из ассоциации «Теплицы России», выделят пенсионерам Москвы и Московской области овощи со своих предприятий. Сделают они это безвозмездно и в больших объемах.
Таких примеров из других регионов очень много(на просторах интернета можно почитать)
Господи, дай Бог этому человеку всего самого лучшего в жизни, низкий поклон,а предпринимателям, которые стонут после одной недели не работы взять пример.
на Царя не надейся- сам не плошай.
молодец,но денюшку надо брать,хоть немного,каждый труд должен быть оплачен.
Запоминайте этих людей, выдвигайте их во власть и на выборы - ни одного голоса ворам и жуликам!!!
Уже все, кому не лень, шьют эти маски. А толк от них есть какой нибудь или так, для самоуспокоения надеть? Аппараты ивл еще умельцы не делают?
5.04.2020 10:21
- гость -
К сожалению на выборах наши голоса уже давно не учитываются
5.04.2020 10:24
- гость -
Толк есть 100%, иначе зачем наш вождь посылает маски странам НАТО, получая за это благодарность?! Кощунствовать про ИВЛ, признак недалекого ума - это прямая обязанность государства...
5.04.2020 10:32
- гость -
Отправляют медицинские маски, а не самопал. Думаете, нет разницы?)
Какой замечательный поступок.
МНОГОДЕТНАЯ мать и БЕСПЛАТНО! Спасибо простым людям, компаниям, бизнесменам, которые проявляют в такое сложное время человечность и милосердие, помогают всем в этой сложной борьбе.
5.04.2020 10:34
- гость -
Разница в том, что один не выполняет обязанности гаранта, а другой проявляет себя как патриот и гражданин своей страны. А о качестве масок как можно сказать - может у нее качество выше чем у заводских?!