Как в Барнауле проводят дезинфекцию улиц. Фото

Фото: пресс-служба мэрии
По поручению властей Барнаула в краевой столице раз еженедельно проводят дезинфекцию городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
Особое внимание уделяют местам общего пользования, подземным переходам и автобусным остановкам.
Работы выполняет компания "Биоальтернатива". Для обеззараживания ее сотрудники используют средства ДезХлор, ДПАлтай и ДезХлорантин.
4 апреля, согласно плану, к краевой столице обработали свыше 250 остановочных павильонов и порядка 10 общественных территорий.
Мера направлена на снижение риска распространения коронавируса. Напомним, в Алтайском крае лабораторно подтверждены семь случаев заражения COVID-19.
Комментарии
Деньги на ветер. Зачем дорожки опрыскивать? Обрабатывать надо магазины, аптеки, подъезды домов.
Как же за@ба@а эта показуха. Бурная иммитация деятельности.
Магазины, аптеки-это вопрос к их собственникам, подъезды - работа управляющих компаний. Но бедным предпринимателям сейчас не до этого, они ноют, что поток бабок прекратился. Не до обработки им
Все правильно делают
Вот поэтому не надо ждать от управляющих компаний каких то действий. Тем более, что расходы они включат нам в квитанции. Пу ть эти люди с хлоркой перестанут брызгать там, где никого нет. И переместятся туда, где бывают люди.
Думаю, город делает то, что должен. А вот дать пинка собственникам магазинов не мешало бы. Бизнес в этой ситуации показал свое лицо - на горожан, за счёт которых они живут, им по фигу.
Мы каждый месяц платим за текущее содержание жилья. Куда идут эти деньги? В карманы УК. Поэтому заставлять нужно ук обрабатывать подъезды, они обязаны это делать без дополнительных выставлений счета нам!
Как же за@ба@а эти нытики типа тебя. Управа делают, орёте показуха. Управа не делают, орёте что им на всё наплевать. Таким как ты главное лаять, а что да на кого без разницы.
Народ, бизнесу сейчас не до этого. Наши предприниматели самые несчастные, они обеднели. После карантина цены так задерут, что мало не покажется. Вот лимоны уже по 600 рублей
На фотографиях за спиной очень маленький объем. Для города....как-то....
Ведь все это понимают!
По телевизору такие мощные распылители показывают,а города машины обрабатывают.
Такие меры это обязанность государства, именно оно за наши бюджетные деньги обязано проводить дезинфекцию, а не прятаться за предпринимателями!
5.04.2020 10:40
Гость
Вот лимоны уже по 600 рублей
Ты одними лимонами питаешься? Купи себе лимонной кислоты и не мучь свою голову.