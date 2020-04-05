Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса

Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Как сообщили "Российской газете" специалисты портала hh.ru, рост спроса на сотрудников зафиксирован в сферах безопасности, госслужбы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, а также рабочего и домашнего персонала.
Наибольшее падение спроса наблюдается на офисных работников. В частности, снизилось число предложений трудоустройства в таких сферах как маркетинг, бухгалтерия, реклама и PR, управление персоналом и юриспруденция.
Но свободные вакансии даже в профессиях с падающим спросом все равно имеются, уточнили эксперты.
Комментарии
Врачи понятно, а вот госслужащие зачем???
Их дефицит?
Комментатор - "за власть"
В субботу еду по Северо-Западной, открыт сапожный киоск С-З,17.
Не весь бизнес на каникулах, некоторые работают, обслуживают население..
Кто им разрешает?
Жизненоважнаядеятельность
А вот и доносы полетели
То что из крупного бизнеса, у кого есть возможность - почти никто не закрыт, тебя наверное не смущает?
Наибольшим спросом пользуются депутаты