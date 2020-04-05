Водитель без прав погиб в ДТП на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
30-летний житель Горно-Алтайска погиб в аварии в Онгудайском районе ранним утром 4 апреля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
ДТП случилось в 5:10 на 337 км автодороги Ябоган – Туекта. По предварительной информации правоохранителей, мужчина не справился с управлением транспорта, в результате чего Toyota Corolla протаранила забор жилого дома и перевернулась.
Травмы, полученные водителем, оказались смертельными. Он скончался до прибытия медиков.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что у погибшего не было водительских прав.
Комментарии
а почему не пишут про аварию на перекрестке Никитина -М.Горького, вчера, жутко!