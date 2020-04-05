Вирусолог оценил влияние теплой погоды на риск заболеть COVID-19

Весеннее потепление не задержит распространения коронавируса в России, рассказал порталу ura.ru вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
По его словам, гораздо более сильное влияние весной окажет режим самоизоляции, введенный в большинстве регионов России. Погода же в этом плане менее значима.
"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее, — заявил эксперт. — Она не уменьшит [заболеваемость] и особенно не увеличит".
Альштейн подчеркнул, что повышение температуры влияет не столько на сам вирус, сколько на восприимчивость человека к нему. Летом люди наименее уязвимы, и именно поэтому эпидемии ОРВИ и гриппа приходятся на менее теплые времена года, утверждает специалист.
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