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Соседний регион закрыл автобусное сообщение с Алтайским краем

, ИА "Амител"
Решение принято для профилактики коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По инициативе властей Кемеровской области автобусное сообщение с Алтайским краем прекращено, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Регионы связывали 10 автобусных рейсов. Сейчас все они отменены. Их возобновят только после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Алтайском крае заболели коронавирусом семь человек. Ни один из них еще не выздоровел. В Кемеровской области подтверждены три случая заболевания. Два человека уже поправились.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2020 12:11
- гость -

Разумное решение

5.04.2020 12:20
- гость -

что за бред, есть бла бла кар, кому надо найдет как доехать, а вот проблемы сел жителям алтайского края очень много добавили

5.04.2020 12:24
Гость

Кемерово отгородилось от своего зачумлённого соседа.

5.04.2020 12:29
гость

правильно делают - у нас 7, у них - 3 и не прибавляется, это мы всю заразу в край тащим

5.04.2020 12:30
Сергей

блаблакар не работает, попробуй найди поездку из барнаула, советчик хренов

5.04.2020 12:45
Гость

Правильно сделали. Если бы мы закрыли всех прилетевших из за бугра, Москвы, и прочих заграниц, вообще никаких внутренних границ закрывать бы не пришлось....

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