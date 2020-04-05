Соседний регион закрыл автобусное сообщение с Алтайским краем

По инициативе властей Кемеровской области автобусное сообщение с Алтайским краем прекращено, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Регионы связывали 10 автобусных рейсов. Сейчас все они отменены. Их возобновят только после стабилизации эпидемиологической ситуации.
Напомним, в Алтайском крае заболели коронавирусом семь человек. Ни один из них еще не выздоровел. В Кемеровской области подтверждены три случая заболевания. Два человека уже поправились.
Комментарии
Разумное решение
что за бред, есть бла бла кар, кому надо найдет как доехать, а вот проблемы сел жителям алтайского края очень много добавили
Кемерово отгородилось от своего зачумлённого соседа.
правильно делают - у нас 7, у них - 3 и не прибавляется, это мы всю заразу в край тащим
блаблакар не работает, попробуй найди поездку из барнаула, советчик хренов
Правильно сделали. Если бы мы закрыли всех прилетевших из за бугра, Москвы, и прочих заграниц, вообще никаких внутренних границ закрывать бы не пришлось....