Девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Заринске

Восьмилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на шестом этаже в Алтайском крае, сообщает газета "Наш город Заринск" в своем аккаунте в Instagram.
ЧП случилось в субботу, 4 апреля, на проспекте Строителей в Заринске. Ребенка в тяжелом состоянии увезли на автомобиле скорой помощи. Школьница находится в реанимации под наблюдением врачей.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Как ранее писал amic.ru, 20 марта из окна Баевской центральной больницы выпал 80-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Комментарии
наши дети с крыльями. Здоровья ребенку.