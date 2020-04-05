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Еще 58 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19

, ИА "Амител"
5 апреля на карантине находятся 2106 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

2106 человек, в том числе 11 иностранцев, находятся в изоляции в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки врачи взяли под наблюдение 58 человек. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 2764 жителей.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 5503 человека. Новых случаев инфицирования в регионе 5 апреля не зафиксировано. Число зараженных составляет семь человек. Все они госпитализированы в инфекционное отделение барнаульской больницы № 5.

Напомним, коронавирус COVID-19 в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Общее число зараженных в России превысило 4,7 тысячи человек, из них 43 умерли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2020 13:10
- гость -

Новых случаев инфицирования в регионе 5 апреля не зафиксировано

5 апреля еще не закончилось вобще то

5.04.2020 13:15
- гость -

Хорошая новость, что расширяют зону проверяемых. Чем быстрее выявят, изолируют - прервут цыпочки заражения.

5.04.2020 13:20
almas

@число зараженных в России превысило 4,7 тысячи человек, из них 43 умерли@

Настали времена, когда люди умирают только от коронавируса, другой статистики нет!
Осталось победить этот вирус и наступит бессмертие...

5.04.2020 13:21
- гость -

к себе - в америку...
там новых для тебя хватит

5.04.2020 13:24
- гость -

"прервут цыпочки"

На сайт вкашники пришли?

5.04.2020 13:35
Гость

Идёт циничная игра на деньги. Народ агитируют поддержать превышенную стоимость газо нефте монополий, заманивают вложиться не в депозиты. Банкиры выводят деньги из страны отсасывая их через офшорное управление. А народ типа самоизолировался и должен позволить себя обобрать!

5.04.2020 13:42
- гость -

5.04.2020 13:35
Гость
заманивают вложиться не в депозиты.

Какие еще не в депозиты, вы о чем? Много выпили вчера?

5.04.2020 13:44
Алекс

НСК вон с завтрашнего дня работать начинают, не все конечно, и что самое интересное, путин скинул ответственность на глав регионов, а те в свою очередь скидывают всю ответственность на предпринимателей, а те на кого скинут)) весело короче в рф жить

5.04.2020 13:46
Гость

Борьба с коронавирусом это конечно хорошо, но тут и обычную пневмонию подхватить не мудрено.
На Антона Петрова 187 в первом подъезде кому-то стало жарко и он перекрыл у себя отопление и тем самым перекрыл весь стояк.
А квартира вдобавок угловая, со вчерашнего дня развивается дубак.
А в ЖЭУ 24 никто трубку не берет, аварийка приехала, зафиксировала факт и уехала.
Сидим мерзнем, о каком иммунитете говорить в такой ситуации?

5.04.2020 13:49
гость

на карантине находятся 2106 человек

Это уже один из 300 барнаульцев, теперь точно почти у каждого из нас есть знакомый на карантине. Кто тут на амике на карантине?

5.04.2020 13:54
гость


5.04.2020 13:35
Гость

В США, Испании, Италии тоже деньги выводят? С нашими всё ясно, что богатые станут богаче, а у них там тогда , что за игра?

5.04.2020 14:03
- гость -

5.04.2020 13:46
Гость,найдите кто это сделал,и отпилите ему руки.Такой гад наверное есть в каждом доме.Одному становится вдруг жарко,а рубят весь дом.Только суровые меры помогут избавиться от самоуправства некоторых самодуров.Подключайте участкового,звоните через каждые 15 минут в жэу,администрацию района,города,края,...Иногда достаточно пары звонков в администрацию района.

5.04.2020 14:25
- гость -

Глупость. Тепло уже, к чему эта жара в квартирах до 30 градусов.
У таких любителей жареного никакого иммунитета и не бывает.

5.04.2020 14:27
- гость -

5.04.2020 13:46
Гость
+100000000!

5.04.2020 14:32
- гость -

5.04.2020 14:25
- гость -
Глупость сейчас отключать,и не меньшая глупость отключать в конце апреля,или даже в начале мая!И как известно по многострадальному контуру ТЭЦ 3 вместе с горячей водой.Да даже не глупость,а преступление.

5.04.2020 14:33
- гость -

5.04.2020 14:25
- гость -
Тепло?А с носу не потекло?Подождите,еще снег будет,и холода затяжные с сыростью.Что,в первый раз что ли?Что у вас за память то,как у рыбок?

5.04.2020 14:35
- гость -

5.04.2020 13:44
Алекс

"4 апреля 15:53
Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят
Андрей Травников заявил, что нас ожидает продление самоизоляции в Новосибирске, рассказываем до какого числа и публикуем документ
ВАДИМ АЛЕКСЕЕВ

Продление режима самоизоляции в Новосибирске - вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, на 4 апреля в Новосибирской области официально подтвержден коронавирус был у 10 человек.

Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля. Согласно бумаге, ограничения, что действовали в регионе в течение недели, продлеваются до 30 апреля.

- Новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сообщает о содержании документа Правительство региона".

Источник: КП Новосибирск

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