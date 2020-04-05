Еще 58 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19

2106 человек, в том числе 11 иностранцев, находятся в изоляции в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За последние сутки врачи взяли под наблюдение 58 человек. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 2764 жителей.
Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 5503 человека. Новых случаев инфицирования в регионе 5 апреля не зафиксировано. Число зараженных составляет семь человек. Все они госпитализированы в инфекционное отделение барнаульской больницы № 5.
Напомним, коронавирус COVID-19 в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Общее число зараженных в России превысило 4,7 тысячи человек, из них 43 умерли.
Комментарии
Новых случаев инфицирования в регионе 5 апреля не зафиксировано
5 апреля еще не закончилось вобще то
Хорошая новость, что расширяют зону проверяемых. Чем быстрее выявят, изолируют - прервут цыпочки заражения.
@число зараженных в России превысило 4,7 тысячи человек, из них 43 умерли@
Настали времена, когда люди умирают только от коронавируса, другой статистики нет!
Осталось победить этот вирус и наступит бессмертие...
к себе - в америку...
там новых для тебя хватит
"прервут цыпочки"
На сайт вкашники пришли?
Идёт циничная игра на деньги. Народ агитируют поддержать превышенную стоимость газо нефте монополий, заманивают вложиться не в депозиты. Банкиры выводят деньги из страны отсасывая их через офшорное управление. А народ типа самоизолировался и должен позволить себя обобрать!
5.04.2020 13:35
Гость
заманивают вложиться не в депозиты.
Какие еще не в депозиты, вы о чем? Много выпили вчера?
НСК вон с завтрашнего дня работать начинают, не все конечно, и что самое интересное, путин скинул ответственность на глав регионов, а те в свою очередь скидывают всю ответственность на предпринимателей, а те на кого скинут)) весело короче в рф жить
Борьба с коронавирусом это конечно хорошо, но тут и обычную пневмонию подхватить не мудрено.
На Антона Петрова 187 в первом подъезде кому-то стало жарко и он перекрыл у себя отопление и тем самым перекрыл весь стояк.
А квартира вдобавок угловая, со вчерашнего дня развивается дубак.
А в ЖЭУ 24 никто трубку не берет, аварийка приехала, зафиксировала факт и уехала.
Сидим мерзнем, о каком иммунитете говорить в такой ситуации?
на карантине находятся 2106 человек
Это уже один из 300 барнаульцев, теперь точно почти у каждого из нас есть знакомый на карантине. Кто тут на амике на карантине?
5.04.2020 13:35
Гость
В США, Испании, Италии тоже деньги выводят? С нашими всё ясно, что богатые станут богаче, а у них там тогда , что за игра?
5.04.2020 13:46
Гость,найдите кто это сделал,и отпилите ему руки.Такой гад наверное есть в каждом доме.Одному становится вдруг жарко,а рубят весь дом.Только суровые меры помогут избавиться от самоуправства некоторых самодуров.Подключайте участкового,звоните через каждые 15 минут в жэу,администрацию района,города,края,...Иногда достаточно пары звонков в администрацию района.
Глупость. Тепло уже, к чему эта жара в квартирах до 30 градусов.
У таких любителей жареного никакого иммунитета и не бывает.
5.04.2020 13:46
Гость
+100000000!
5.04.2020 14:25
- гость -
Глупость сейчас отключать,и не меньшая глупость отключать в конце апреля,или даже в начале мая!И как известно по многострадальному контуру ТЭЦ 3 вместе с горячей водой.Да даже не глупость,а преступление.
5.04.2020 14:25
- гость -
Тепло?А с носу не потекло?Подождите,еще снег будет,и холода затяжные с сыростью.Что,в первый раз что ли?Что у вас за память то,как у рыбок?
5.04.2020 13:44
Алекс
"4 апреля 15:53
Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят
Андрей Травников заявил, что нас ожидает продление самоизоляции в Новосибирске, рассказываем до какого числа и публикуем документ
ВАДИМ АЛЕКСЕЕВ
Продление режима самоизоляции в Новосибирске - вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, на 4 апреля в Новосибирской области официально подтвержден коронавирус был у 10 человек.
Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля. Согласно бумаге, ограничения, что действовали в регионе в течение недели, продлеваются до 30 апреля.
- Новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сообщает о содержании документа Правительство региона".
Источник: КП Новосибирск