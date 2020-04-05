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Алтайский край закупит аппараты ИВЛ на 20 млн рублей

, ИА "Амител"
В регионе имеются 869 единиц подобной техники
Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Алтайскому краю дополнительно выделили 20,1 млн рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает оперштаб. На эти средства закупят 10 единиц этой техники.

"Минздравом Алтайского края дополнительно закуплены лекарственные препараты для лечения пациентов с COVID-19, – уточнили в оперштабе. – Сейчас медикаментов достаточно для одновременного лечения 873 пациентов".

Как ранее писал amic.ru, на вооружении медицинских учреждений региона имеются 869 аппаратов ИВЛ. Для лечения больных коронавирусом пригодны 669 из них.

Остальные имеют особую специализацию. Например, часть из них предназначена исключительно для спасения новорожденных. Соответствующую информацию озвучила журналистам зампредседателя регионального правительства Ирина Долгова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2020 13:41
гость

Есть 869, добавится еще 10

Лучше бы добавилось еще 869

5.04.2020 13:43
гость

Будет примерно один на 3 тысячи человек. Большая очередь. Хоть бы не все сразу заболели

5.04.2020 13:44
гость

Еще часть наверное в Италии

5.04.2020 13:45
гость

дополнительно выделили 20,1 млн рублей

Может на маски еще выделят?

5.04.2020 13:46
- гость -

Круто - аж 10 ИВЛ на весь край закупят! А сколько ИВЛ вождь направил за бугор?!

5.04.2020 14:03
- гость -

"В понедельник, 30 марта, в Вероне приземлился российский самолет с 30-ю аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в Facebook генконсульства России в Милане.
Аппараты ИВЛ и медицинские материалы переданы службе Гражданской обороны Италии.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными вирусологами и эпидемиологами. Самолеты доставили в страну восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции.
Российские специалисты за несколько дней продезинфицировали пять итальянских учреждений для пожилых людей".

Почему такое пренебрежительное отношение к своим гражданам, почему нет такой оперативности?!

5.04.2020 14:04
Кот

Я слышал, что у ИВЛ есть срок годности. Поэтому новые аппараты очень кстати.

5.04.2020 14:19
- гость -

Уж что умеет наш министр делать, так это закупками заниматься, впрочем это и всё.

5.04.2020 14:22
- гость -

Интересно, Ротор мог бы оперативно освоить производство?

5.04.2020 14:28
- гость -

А то,что раньше писали,в силе?
________________________________________________________________
3 апреля 2020 г., 14:23, ИА "Амител"
Кроме того, Ирина Долгова сообщила, что правительство РФ выделяет Алтайскому краю 195 аппаратов ИВЛ дополнительно и еще два – аппарата ЭКМО.

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