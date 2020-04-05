Алтайский край закупит аппараты ИВЛ на 20 млн рублей

Алтайскому краю дополнительно выделили 20,1 млн рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает оперштаб. На эти средства закупят 10 единиц этой техники.
"Минздравом Алтайского края дополнительно закуплены лекарственные препараты для лечения пациентов с COVID-19, – уточнили в оперштабе. – Сейчас медикаментов достаточно для одновременного лечения 873 пациентов".
Как ранее писал amic.ru, на вооружении медицинских учреждений региона имеются 869 аппаратов ИВЛ. Для лечения больных коронавирусом пригодны 669 из них.
Остальные имеют особую специализацию. Например, часть из них предназначена исключительно для спасения новорожденных. Соответствующую информацию озвучила журналистам зампредседателя регионального правительства Ирина Долгова.
Комментарии
Есть 869, добавится еще 10
Лучше бы добавилось еще 869
Будет примерно один на 3 тысячи человек. Большая очередь. Хоть бы не все сразу заболели
Еще часть наверное в Италии
дополнительно выделили 20,1 млн рублей
Может на маски еще выделят?
Круто - аж 10 ИВЛ на весь край закупят! А сколько ИВЛ вождь направил за бугор?!
"В понедельник, 30 марта, в Вероне приземлился российский самолет с 30-ю аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в Facebook генконсульства России в Милане.
Аппараты ИВЛ и медицинские материалы переданы службе Гражданской обороны Италии.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными вирусологами и эпидемиологами. Самолеты доставили в страну восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции.
Российские специалисты за несколько дней продезинфицировали пять итальянских учреждений для пожилых людей".
Почему такое пренебрежительное отношение к своим гражданам, почему нет такой оперативности?!
Я слышал, что у ИВЛ есть срок годности. Поэтому новые аппараты очень кстати.
Уж что умеет наш министр делать, так это закупками заниматься, впрочем это и всё.
Интересно, Ротор мог бы оперативно освоить производство?
А то,что раньше писали,в силе?
________________________________________________________________
3 апреля 2020 г., 14:23, ИА "Амител"
Кроме того, Ирина Долгова сообщила, что правительство РФ выделяет Алтайскому краю 195 аппаратов ИВЛ дополнительно и еще два – аппарата ЭКМО.