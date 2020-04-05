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Семья из Барнаула боится возвращаться в Россию из-за собаки

, ИА "Амител"
Туристы опасаются, что их разлучат с любимым питомцем
Джесси / Фото: из архива героини / nsk.kp.ru

Джесси / Фото: из архива героини / nsk.kp.ru

Барнаульская семья улетела в Таиланд еще зимой, взяв с собой питомца. Теперь они боятся возвращаться на родину из-за возможной разлуки с собакой, сообщает "Комсомольская правда".

Супруги продолжают оставаться в Пхукете и с замиранием сердца ждут включения в списки для отправки домой. После прилета им придется провести две недели на карантине.

Барнаульцы опасаются, что им могут не разрешить взять с собой питомца породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, который отправился вместе с ними на отдых.

"Как можно везти ее обратно, и что будет потом – неизвестно. Хорошо, нас поместят на обсервацию, а ее куда? Мы собачку не бросим", – поделилась обеспокоенная туристка.

По ее словам, она не единственная, кто планирует вернуться в Россию вместе с питомцем. Однако никаких инструкций по порядку возвращения четвероногих ей никто не дал.

Как ранее писал amic.ru, авиасообщение с другими странами в России приостановили с 4 апреля. Теперь, чтобы вернуться на родину, россиянам нужно записываться в очередь через портал "Госуслуги".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2020 14:20
- гость -

А ее в ласку пока.

5.04.2020 14:28
О'Пушкин

,,птичку жалко"(с)

5.04.2020 14:32
- гость -

"Теперь они боятся возвращаться на родину из-за возможной разлуки с собакой"
------
Ну дык и не возвращайтесь. Сидите там в обнимку с собакой. Из-за вас, туристов, моя мама вынуждена сидеть одна в четырёх стенах непонятно как долго. А у них б... главная проблема - собачка.

5.04.2020 14:38
- гость -

5.04.2020 14:32
- гость -

Вам не понять. И не верю, что люди, ТАК, как вы, относящиеся к братьям нашим меньшим, могут вообще кого-либо любить.

5.04.2020 14:48
технарь

о, методички обновили, помнится разгоняли нытьё по поводу украинки, которая из Китая из-за кошки не уехала. как там, жива ещё?

5.04.2020 14:51
- гость -

"не верю, что люди, ТАК, как вы, относящиеся к братьям нашим меньшим, могут вообще кого-либо любить."
-----
Как ТАК? Не ТАК сильно люблю животных, как близких мне людей?
150 тыс. катаются по заграницам в своё удовольствие, а из-за них теперь 140 миллионов должны сидеть в самоизоляции, да ещё и эвакуировать этих туристов в карантин. Что-то дороговато нам всем обходится этот ваш отдых.

5.04.2020 14:56
- гость -

5.04.2020 14:51
- гость -

Вы забыли маленькую деталь: в самоизоляции сейчас сидит весь мир, и уж никак не по вине российских туристов. Вирусы появляются внезапно, на этот раз, к несчастью, вот такой противный вирус появился, что страдает весь мир.

5.04.2020 14:58
людмила

Ну да, лучше, сдохнуть с собачкой на руках, это же так "важно"! В ноги кланяйтесь, за то что вывезут, а не о собачке думайте.

5.04.2020 15:02
Morena

АК как раз таки по вине туристов в изоляции

5.04.2020 15:04
иван

АМИК, ответьте пожалуйста, для чего вы написали эту "новость"? Более важных новостей у вас не нашлось? Например, как люди мучаются на карантине. Но вам похоже собачку более жалко..

5.04.2020 15:06
иван

АМИК, ответьте пожалуйста, для чего вы написали эту "новость"? Более важных новостей у вас не нашлось? Например, как люди мучаются на карантине. Но вам похоже собачку более жалко..

5.04.2020 15:08
- гость -

5.04.2020 15:02
Morena

"Блажен, кто верует..." Проще жить, когда есть кто-то для битья? А разум включить?

5.04.2020 15:09
- гость -

Какие глазки у собачки грустные. Не хочет подыхать, а надо.

5.04.2020 15:11
Кость

Собачка красивая и умнее хозяев.

5.04.2020 15:17
- гость -

В период эпидемий ни о каком пересечении госграницы животным не может быть и речи. Собака будет утилизирована на пограничном пункте.

5.04.2020 15:32
гость

Глаза протрите - людей от туберкулеза умирает значительно больше. Только в 2019 году зарегистрировано больных туберкулезом 1600 чел на 2,3 млн жителей Алтайского края, больных коронавирусом 7 человек. Есть разница?
Туберкулезные больные живут среди нас, ездят в такси и автобусе, ходят в магазины, и при этом не носят маски и никто не объявляет карантин, а смерть от туберкулеза не легче - легкие с кашлем выплевывают.
Причем здесь туристы, а тем более их собака? Да я тоже свою собаку никому не доверю, сын, муж и собака - это моя семья и в карантине мы сидим вместе. А где сидеть в карантине уже без разницы, проблема в том, что в случае заболевания страховка не действует и в Тае придется платить из своего кармана, а в России ФМС оплатит. А вероятность заболеть в Тае ниже. И население ненавидит тебя одинаково, что в Тае, что в России - везде тебя распространителем заразы считают.
Каждому принимать решение самому.
Чем паниковать по поводу коронавируса, задумайтесь о ситуации с туберкулезом и ВИЧ в Алтайском крае, и о проблеме грядущей экономической катастрофы - денег не будет, так как никто не работает, ни один здравомыслящий работодатель кредиты на зарплату брать не будет, банкротство на полгода заморозили, т.е. и банкротами себя не объявишь, остается идти тесными рядами в прокуратуру сдаваться за невыплату заработной платы и садиться в тюрьму. Вот и весело - бизнесмены в тюрьме, безработные на улице. А заболеть коронавирусом вероятность мизерная 4731 заболевший и 43 умерших на 146 745 098 проживающих, или 0,0032% заболевших и 0,000029% умерших.

5.04.2020 15:38
гость

пусть подарят собачку бедной тайской девочке, и приезжают к ней в гости попроведовать каждый год, если девочка её на шашлыки не пошинкует, конечно

5.04.2020 15:38
гость

Собачку жалко, она не виновата. А хозяева частично виноваты, кроме вируса еще много что могло случится. Любой уезжающий в поисках сделать себе хорошо, частично готов нести ответственность за свои действия. Сейчас они в ответе за ту, которую приручили, должны поступить правильно и без нее не уезжать, даже если придется остаться. Вообще удивительно, что их вывозят, прошла новость, что уже не вывозят

5.04.2020 15:40
гость

Получается новость про то, что больше не вывозят, фейк?

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