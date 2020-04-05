Алтайский спортсмен создал трассу для занятий спортом в самоизоляции

Горный гид и организатор велотуров по Алтаю Иван Крюков продемонстрировал, как можно заниматься спортом не выходя за пределы собственной ограды.
В этом ему помогли еще не растаявший снег, лыжи и собаки, которые добавляли разнообразия домашней пробежке.
"Когда повсеместная самоизоляция, закрыты стадионы и лыжные трассы, главное – оставаться человеком и продолжать", – написал Крюков в своем аккаунте в Instagram.
По словам спортсмена, в общей сложности он преодолел 10 км.
Комментарии
молодец!
А-а-а!
Те, кто выживут, наградите его посмертно! За волю к победе.
Прощайте товарищи!
В магазин же можно на роликовых коньках например.
Каждый сходит с ума в одиночку.
А я бабу из хлебного мякиша леплю.
Присмотритесь, вокруг сортиров гоняет.
Скорей бы парня отпустило.