Синоптики дали прогноз погоды на апрель

Апрель в Алтайском крае начинается с теплой погоды. Месяц будет теплее, чем в предыдущие годы, утверждают синоптики Гидрометцентра России.
По их оценкам, на всей территории всего региона температура будет выше нормы, а южная его часть еще и столкнется с более обильными осадками, чем обычно.
"Избыток осадков предполагается местами в Северо-Западном федеральном округе, на юго-востоке европейской территории России, на севере Уральского федерального округа, на юге Красноярского края, на Алтае, на севере Иркутской области и на юге Якутии", — уточнили синоптики.
По их прогнозу, больше, чем в аналогичном месяце 2019 года, осадков будет также в западных областях Северо-Западного федерального округа и в Приволжском федеральном округе.
Как ранее писал amic.ru, аналогичный прогноз озвучил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По его словам, в целом ряде регионов будет наблюдаться избыток осадков.
Это Алтайский край, Кировская область, Средняя Сибирь, северо-запад Дальнего Востока. Дефицит осадков явно ощутят в Забайкалье, Бурятии и на юге Иркутской области.
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